Davantage de logements, de meilleures infrastructures et des collectivités plus fortes en Colombie-Britannique

OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - En 2025, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et ses partenaires ont réalisé des investissements générationnels pour bâtir les collectivités solides dont les Canadiens ont besoin. Ces investissements permettent de construire les logements et les infrastructures communautaires dont dépendent les familles.

Ces investissements ont permis de créer près de 59 000 logements et d'investir des milliards de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible taux d'intérêt dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Le gouvernement fédéral a réalisé d'importants investissements dans des projets d'infrastructures publiques essentielles qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et rendent nos collectivités plus résilientes, accessibles et inclusives, tout en créant des emplois et en soutenant la croissance économique.

Ensemble, nous bâtissons une économie par les Canadiens, pour les Canadiens. Ces investissements soutiennent déjà nos collectivités. Les Canadiens peuvent voir la plupart des projets annoncés dans leur collectivité sur la carte des projets de logement et d'infrastructure. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les projets financés par le gouvernement fédéral qui peuvent être cartographiés. De plus amples informations sont disponibles sur la page de la carte des projets.

Aperçu de 2025 en Colombie-Britannique

La somme des investissements effectués dans le logement pour la construction et la rénovation de plus de 8 800 logements s'élève à 2,36 milliards de dollars.

Jusqu'à 39,9 millions de dollars seront investis sur deux ans dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) afin de soutenir la mise en œuvre des plans de réponse communautaire aux campements (PRCC) et d'offrir davantage de soutien aux personnes en situation d'itinérance à Vancouver, Abbotsford, et Kamloops.

Plus de 1,5 milliard de dollars sur dix ans sera investi dans le transport en commun de Metro Vancouver dans le cadre de l'entente pour la région métropolitaine, qui vise à soutenir la croissance et le l'entretien dans le domaine du transport en commun de toute la région.

Une allocation de plus de 860 millions de dollars sur dix ans de financement de base prévisible et stable pour le transport en commun permettra de soutenir des objectifs à long terme, comme la réponse à la croissance démographique et l'amélioration des services existants, ainsi que d'atteindre les objectifs liés au climat.

Un montant de 30,1 millions de dollars est destiné à soutenir des projets de transport en commun qui aideront les Canadiens à se déplacer au sein de leur collectivité grâce à des options plus durables. Ce montant comprend plus de 10,1 millions de dollars pour la modernisation des équipements électriques du SkyTrain de tout le district régional du Grand Vancouver et plus de 2,5 millions de dollars pour la construction des sentiers polyvalents Mómeqwem et d'un pont pour le transport actif à Abbotsford.

Un montant de 408,6 millions de dollars a été prévu pour soutenir des projets d'infrastructures plus vertes, entre autres en rendant les bâtiments plus écoénergétiques et plus résilients au climat pour permettre aux communautés de rester actives et connectées. Ce montant inclut plus de 117 millions de dollars pour des travaux visant à améliorer la conservation afin d'offrir un approvisionnement en eau plus fiable et plus durable dans le district de la Sunshine Coast.

Un montant de 261,3 millions de dollars est investi pour développer et moderniser les infrastructures liées au logement, dont celles de distribution de l'eau et de gestion des eaux usées, des eaux pluviales et des déchets solides, avec entre autres 250 millions de dollars sur cinq ans pour la première phase du projet d'usine de traitement des eaux usées de l'île Iona, à Richmond, qui vise à améliorer l'installation pour la santé et la sécurité des résidents de la région métropolitaine de Vancouver et la protection des eaux côtières environnantes.

Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), plus de 326 millions de dollars d'allocations aident les collectivités à financer les infrastructures dont elles ont besoin.

Banque de l'infrastructure du Canada

En 2025, la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a engagé 4,875 milliards de dollars de prêts pour des projets liés à l'énergie propre, aux infrastructures vertes, au transport en commun, au commerce, au transport et à la large bande, ainsi que des projets d'infrastructures autochtones dans tout le Canada.

Depuis sa création, la BIC a prêté plus de 2,7 milliards de dollars en Colombie-Britannique pour soutenir l'énergie propre, le transport en commun, le commerce et le transport, les infrastructures vertes ainsi que les infrastructures autochtones. Ce montant comprend un prêt de 139,5 millions de dollars pour soutenir la phase initiale du projet de la ligne de transport d'électricité de la côte nord.

Nous avons démontré cette année notre engagement à investir dans les collectivités, c'est la raison pour laquelle le budget de 2025 est orienté par la conviction que le Canada doit rester une nation de bâtisseurs d'infrastructures et d'innovation, de confiance dans les institutions publiques et d'espoir pour les générations à venir. Tandis que nous entamons l'année 2026, le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones afin de bâtir des collectivités connectées où il est agréable de vivre, grâce au soutien de Maisons Canada et aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

« Le gouvernement du Canada réalise des investissements générationnels qui renforceront notre économie et nos collectivités. Nous donnerons aux Canadiens les moyens d'agir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce que chaque génération puisse aller de l'avant. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable du Développement économique pour le Pacifique

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui financera et bâtira des logements abordables à grande échelle, en catalysant une industrie du logement plus novatrice et plus productive.

Dotée d'un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, tout en catalysant la création d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti des terres publiques, offrira des mesures incitatives financières souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et aidera les fabricants modernes à construire les logements dont les Canadiens ont besoin.

Annoncé dans le budget de 2025, le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes permettra d'investir 51 milliards de dollars sur 10 ans, et 3 milliards de dollars par an de manière continue, pour construire et revitaliser un large éventail d'infrastructures locales dans tout le pays.

S'appuyant sur l'investissement de 32 milliards de dollars du gouvernement dans plus de 2 500 projets liés au transport en commun et au transport actif partout au Canada, le Fonds canadien pour le transport en commun, qui est permanent, permet de construire des infrastructures urbaines essentielles dans tout le pays, aidant ainsi davantage de personnes à profiter des avantages de vivre à proximité d'un réseau de transport en commun. Cela comprend 5 milliards de dollars sur dix ans en investissements stables et prévisibles dans le cadre du volet Financement de base.

Correction : Une version précédente de ce communiqué avait le mauvais hyperlien dans la deuxième mention sous la section 'Liens connexes'. Cela a été mis à jour.

