OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - En 2025, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et ses partenaires ont réalisé des investissements générationnels afin de bâtir les collectivités solides dont les Canadiens ont besoin. Ces investissements permettent de construire les logements et les infrastructures communautaires dont dépendent les familles.

Ces investissements ont permis de créer près de 59 000 logements et d'investir des milliards de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible taux d'intérêt dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Le gouvernement fédéral a réalisé d'importants investissements dans des projets d'infrastructures publiques essentielles qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et rendent nos collectivités plus résilientes, accessibles et inclusives, tout en créant des emplois et en soutenant la croissance économique.

Ensemble, nous bâtissons une économie par les Canadiens, pour les Canadiens. Ces investissements soutiennent déjà nos collectivités. Les Canadiens peuvent voir la plupart des projets annoncés dans leur collectivité sur la carte des projets de logement et d'infrastructure. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les projets financés par le gouvernement fédéral qui peuvent être cartographiés. De plus amples informations sont disponibles sur la page de la carte des projets.

Aperçu de 2025 pour la région du Nord

Un montant de 133 millions de dollars d'investissements dans le logement pour aider à construire et à rénover 1 186 logements.

Un montant de 3 millions de dollars sera investi sur deux ans (2024-2025 et 2025-2026) dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) afin de soutenir la mise en œuvre des plans de réponse communautaire aux campements (PRCC) et d'offrir davantage de soutien aux personnes en situation d'itinérance à Whitehorse, à Yellowknife, et dans les communautés du Nunavut. Cette initiative est mise en œuvre en collaboration avec les gouvernements territoriaux.

Un montant de 9,8 millions de dollars pour soutenir des projets de transport en commun qui aideront les Canadiens dans leurs trajets travail-domicile et leurs déplacements au sein de leur collectivité grâce à des options plus durables, comme celui de l'agrandissement du parc de véhicules de transport en commun de Whitehorse, au Yukon.

Plus de 114 millions de dollars pour favoriser la durabilité et la souveraineté énergétique dans le Nord, dont 94 millions de dollars pour moderniser des centrales électriques dans quatre communautés du Nunavut et garantir ainsi l'accès à une alimentation électrique sûre et fiable.

Un montant de 10 millions de dollars pour des travaux majeurs de remise en état de la route d'accès à Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest pour relier nos collectivités et aider à transporter les biens vers les marchés.

Plus de 277 millions de dollars investis pour élargir et moderniser les infrastructures liées au logement, dont celles de distribution de l'eau et de gestion des eaux usées, et des eaux pluviales, avec entre autres la construction d'une nouvelle installation de traitement de l'eau pour remplacer les installations dans trois communautés du Nunavut et la remise en état d'infrastructures routières et d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées pour les résidents de Faro, au Yukon.

Un montant de 56,25 millions de dollars d'allocations dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada pour aider les collectivités situées dans le Nord à financer les infrastructures dont elles ont besoin.

Annonce d'un partenariat dans le cadre du travail effectué par Maisons Canada, avec la Société d'habitation du Nunavut, pour fournir plus de 700 logements sociaux, abordables et avec services de soutien, dont environ 30 % seront construits hors site en ayant recours à des méthodes de construction novatrices, telles que la construction en usine.

Banque de l'infrastructure du Canada

En 2025, la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a engagé 4,875 milliards de dollars de prêts pour des projets d'énergie propre, d'infrastructure verte, de transport en commun, de commerce et de transport, de large bande et d'infrastructure autochtone dans tout le Canada.

Depuis sa création, la BIC a investi 1,2 milliard de dollars pour soutenir les infrastructures autochtones, notamment 100 millions de dollars pour l'aménagement d'un puits de gaz naturel à Inuvik, dans la région désignée des Inuvialuit.

Nous avons démontré cette année notre engagement à investir dans les collectivités, c'est pourquoi le budget de 2025 suit la conviction que le Canada doit rester une nation de bâtisseurs d'infrastructures et d'innovation, de confiance dans les institutions publiques et d'espoir pour les générations à venir. Tandis que nous entamons l'année 2026, le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones afin de bâtir des collectivités connectées où il est agréable de vivre, grâce au soutien de Maisons Canada et aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

« Le gouvernement du Canada réalise des investissements générationnels qui renforceront notre économie et nos collectivités. Nous donnerons aux Canadiens les moyens d'agir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce que chaque génération puisse aller de l'avant.»

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable du Développement économique pour le Pacifique

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui financera et bâtira des logements abordables à grande échelle, en catalysant une industrie du logement plus novatrice et plus productive.

Dotée d'un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada Homes transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, tout en catalysant la création d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti des terres publiques, offrira des mesures incitatives financières souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et aidera les fabricants modernes à construire les logements dont les Canadiens ont besoin.

Annoncé dans le budget de 2025, le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes permettra d'investir 51 milliards de dollars sur 10 ans, et 3 milliards de dollars par an de manière continue, pour construire et revitaliser un large éventail d'infrastructures locales dans tout le pays.

S'appuyant sur l'investissement de 32 milliards de dollars du gouvernement dans plus de 2 500 projets liés au transport en commun et au transport actif partout au Canada, le Fonds canadien pour le transport en commun, qui est permanent, permet de construire des infrastructures urbaines essentielles dans tout le pays, aidant ainsi davantage de personnes à profiter des avantages de vivre à proximité d'un réseau de transport en commun. Cela comprend 5 milliards de dollars sur dix ans en investissements stables et prévisibles dans le cadre du volet de Financement de base.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

