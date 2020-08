OTTAWA, le 20 août 2020 /CNW/ - Grâce à un don de 250 000 $ versé par la Fondation de la Banque Royale du Canada (RBC) au Royal, les clients du Bureau des services à la jeunesse (BSJ) et les étudiants du Collège Algonquin auront un meilleur accès aux soins virtuels pour répondre à leurs besoins en santé mentale. Les jeunes en âge de transition (16-24 ans) pourront désormais consulter un psychiatre du Royal pendant des séances de 90 minutes afin d'établir un plan de traitement personnalisé.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les soins virtuels sont plus importants que jamais. Les jeunes et les parents dépendent de plus en plus de cette ligne de vie pour obtenir des soins spécialisés. En mai 2019, il y a eu environ 600 consultations de soins virtuels au Royal. En mai 2020, ce nombre a explosé pour atteindre environ 2 500 consultations.

« Tant de jeunes vulnérables et marginalisés de notre communauté sont incapables de recevoir les soins de santé mentale spécialisés dont ils ont besoin pour faire la transition vers une vie d'adulte saine et stable. Grâce à la Fondation RBC, nous pouvons mieux servir cette population en lui offrant des services virtuels et l'aider à se mettre sur la voie du mieux-être mental », indique Darren Graham, directeur des Services communautaires du Bureau des services à la jeunesse.

Grâce à ce don, des centaines d'autres jeunes en âge de transition auront accès à des soins et à un soutien virtuels en santé mentale.



« Lorsque nous avons entendu que le Royal créait un nouveau programme pour offrir une aide thérapeutique en ligne, nous avons tout de suite décidé de contribuer, surtout en ce moment, où davantage de jeunes sont en difficulté », déclare Marjolaine Hudon, présidente régionale, Ontario Nord et Est, à la RBC. « Les jeunes ont besoin de ces services en ce moment. En offrant un meilleur accès à des services de santé mentale spécialisés à domicile grâce aux soins virtuels, nous aidons aussi les jeunes qui peuvent avoir du mal à surmonter la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale. »

« La pandémie de COVID-19 nous a tous obligés à rester chez nous, mais il nous a aussi éclairés sur les possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'il n'est pas idéal de se rendre physiquement dans une clinique de soins de santé », explique Susan Farrell, vice-présidente des Services de soins aux patients et de la Santé mentale communautaire au Royal. « « La RBC a été bien en avance sur son temps. Elle a innové en appuyant ce programme pour offrir les soins virtuels bien avant la pandémie. Nous leur sommes reconnaissants pour leur vision et leur partenariat. »

Le Collège Algonquin bénéficiera également du don de la Fondation RBC et a d'ailleurs commencé à offrir des services de santé mentale virtuels à ses étudiants dès octobre 2019.

« Le généreux soutien de la RBC aidera à renforcer et à élargir le partenariat dynamique en santé mentale entre le Collège Algonquin et le Royal », déclare Claude Brûlé, président et chef de la direction du Collège Algonquin. « Au cours de la dernière année, le Royal a offert une formation de grande qualité aux cliniciens du Collège Algonquin, présenté une série de huit conférences et offert une clinique psychiatrique hebdomadaire qui a été accueillie avec enthousiasme par les étudiants. La santé mentale de nos étudiants et de nos employés continue d'être une priorité absolue du Collège Algonquin. Pendant cette pandémie, les ressources en santé mentale sont devenues plus importantes que jamais - tout comme le besoin d'accéder aux ressources et services à distance. »

« Cette initiative illustre la nouvelle vision du Royal de devenir un hôpital sans murs », ajoute Mme Farrell.

Le personnel du BSJ commencera dès aujourd'hui à offrir une série de conférences éducatives et de séances de formation, suivie par le lancement des services virtuels de santé mentale pour les jeunes.

