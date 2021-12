DAVANTAGE DE FAMILLES DE TRAVAILLEURS AURONT DROIT À L'ALLOCATION CANADA-NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LE LOGEMENT

FREDERICTON, NB, le 15 déc. 2021 /CNW/ - L'accès à un logement abordable est une priorité pour de nombreux Canadiens. Alors que les familles de travailleurs ressentent l'impact continu de la pandémie, certaines d'entre elles doivent faire le choix impossible entre payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table.

Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont lancé l'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement, un programme offrant une aide financière à court terme pour aider les Néo-Brunswickois. Ce programme s'adresse aux familles dont le revenu d'emploi se situe entre 12 500 et 50 000 $.

Lancée en juin, l'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement a d'abord été conçue pour offrir une allocation à court terme aux familles dont le revenu d'emploi se situait entre 14 000 et 38 000 $. Maintenant, avec les changements apportés aux critères du programme, encore plus de ménages de la province pourront avoir accès à cette allocation pour l'abordabilité des logements locatifs.

Le programme vise à soutenir environ 6 700 ménages au Nouveau-Brunswick au cours des sept prochaines années. Il s'agit d'un investissement de plus de 98,3 millions de dollars partagé en parts égales entre les gouvernements provincial et fédéral.

Plus d'informations et le processus de demande sont accessibles en ligne.

Pour faire une demande, il faut répondre aux critères d'admissibilité suivants :

Elle doit vivre et travailler au Nouveau-Brunswick.

Il doit s'agir d'un parent ayant la garde principale d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 19 ans, ou d'une ou plusieurs personnes à charge handicapées âgées de 19 ans ou plus.

Elle loue l'endroit où la famille habite.

Elle ne reçoit pas de subvention au logement du ministère du Développement social.

Elle travaille, et le revenu d'emploi du ménage varie entre 12 500 $ et 50 000 $ par année avant impôts. Remarque : Il s'agit du revenu d'emploi avant impôts combiné de tous les adultes âgés de plus de 19 ans vivant à ce domicile.

Son revenu est déclaré à l'Agence du revenu du Canada.

. Il s'agit de la seule personne du ménage à demander et à recevoir cette allocation.

Toute demande de renseignements concernant le processus de demande peut être envoyée par courriel à [email protected] ou par téléphone au 211.

L'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement est destinée aux travailleurs et aux travailleuses du Nouveau-Brunswick à faible revenu ayant des enfants. Les personnes qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité peuvent être admissibles à d'autres formes d'aide fournies par Développement social. Les personnes qui souhaitent en savoir plus à ce sujet peuvent composer le 1-833-733-7835.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'Allocation Canada-Nouveau-Brunswick pour le logement est conçue pour donner un coup de pouce à 6 700 ménages dans le besoin, tout en veillant à ce que personne n'ait à choisir entre payer son loyer ou mettre de la nourriture sur la table. Ce programme aura un impact important dans la vie des familles du Nouveau-Brunswick qui travaillent fort, et il montre que la Stratégie nationale sur le logement est à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Avoir un logement sûr et abordable est un droit fondamental et un élément essentiel pour bâtir un avenir meilleur et plus équitable pour les Frederictoniens et tous les Néo-Brunswickois. Notre gouvernement fait sa part pour que les gens aient de la nourriture sur la table et un toit sur la tête. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que personne n'est laissé pour compte pendant que nous repartons de l'avant. » - Jenica Atwin, Députée pour Fredericton

« Nous sommes heureux de collaborer avec nos homologues fédéraux pour permettre à un plus grand nombre de familles du Nouveau-Brunswick d'avoir accès à un soutien dont elles ont grandement besoin. Les nombreux travailleurs du Nouveau-Brunswick auront ainsi une meilleure qualité de vie et plus de familles pourront garder plus d'argent dans leurs poches. » L'honorable Bruce Fitch, ministre du Développement social, gouvernement du Nouveau-Brunswick

Faits saillants :

L'Allocation Canada - Nouveau-Brunswick pour le logement de 98,3 millions de dollars s'ajoute à l'entente bilatérale Canada - Nouveau-Brunswick, une entente de 10 ans annoncée en juillet 2018 qui représente un investissement conjoint d'environ 299,2 millions de dollars. Elle fournira un financement prévisible à long terme pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires et soutenir les priorités du Nouveau-Brunswick en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement fédéral a annoncé en novembre 2017 qu'il investira 2 milliards de dollars dans une nouvelle Allocation canadienne pour le logement. Les provinces et les territoires égaleront cet investissement pour un total de 4 milliards de dollars.

L'Allocation canadienne pour le logement vise à alléger les frais de logement élevés des ménages à faible revenu qui en ont le plus besoin et qui ont généralement moins d'options de logement abordable.

Elle vise à réduire les besoins en matière de logement de certaines des personnes les plus vulnérables au Canada et sera versée directement aux ménages pour les aider à surmonter leurs difficultés en matière d'abordabilité du logement.

et sera versée directement aux ménages pour les aider à surmonter leurs difficultés en matière d'abordabilité du logement. Nous travaillons avec les provinces et les territoires pour créer 13 initiatives relatives à l'Allocation canadienne pour le logement, soit une pour chaque province et territoire. Ces initiatives sont élaborées conjointement en fonction d'une série de thèmes fédéraux et seront conçues pour résoudre les difficultés en matière d'abordabilité propres à chaque province et territoire. Les provinces et les territoires appliqueront l'Allocation canadienne pour le logement sur leur territoire.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Ce financement comprend plus de 13 milliards de dollars proposés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

La SNL rétablit le rôle de chef de file du gouvernement fédéral en matière de logement abordable au moyen d'une vision à long terme pour le secteur du logement. Elle établit des objectifs clairs et des cibles ambitieuses, réalise d'importants nouveaux investissements et met l'accent sur les partenariats afin d'offrir de meilleures conditions de logement à la population canadienne.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

