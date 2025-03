TORONTO, le 24 mars 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de la Banque CIBC, en raison de la volatilité de l'inflation et de la hausse du coût de la vie, les détenteurs de prêts hypothécaires prennent des mesures proactives pour atténuer les pressions financières, la majorité d'entre eux ont confiance en leur capacité de gérer leurs paiements hypothécaires et de respecter leur budget.

En fait, 64 % des détenteurs de prêts hypothécaires à taux variable ne sont toujours pas touchés, déclarant peu ou pas d'incidence sur leur niveau de vie, tout comme 59 % des répondants qui s'attendent à des taux de renouvellement plus élevés.

« Alors que les taux hypothécaires diminuent, il est encourageant de constater que malgré les pressions financières continues, la majorité des propriétaires demeurent confiants dans leur capacité à gérer leurs dépenses de subsistance », a déclaré Daniel Rethazy, premier vice-président, Crédit personnel, Banque CIBC.

Les propriétaires sont déterminés à relever les défis budgétaires dans un contexte de fluctuation de l'économie

Parmi les propriétaires qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire au cours des deux prochaines années, six répondants sur dix s'attendent à des taux d'intérêt plus élevés, avec une augmentation moyenne prévue de 1 % à 2 %. Dans ce contexte, les détenteurs de prêts hypothécaires ont un certain nombre de préoccupations importantes, notamment l'inflation et le coût de la vie (94 %), la conjoncture économique dans son ensemble (89 %), les taux d'intérêt (85 %) et les tarifs potentiellement imposés par les États-Unis (80 %). Les préoccupations au sujet des résultats des élections au Canada ne sont pas très loin derrière, à 70 %.

Déterminés à boucler leur budget, plus de la moitié des propriétaires devant renouveler leur prêt hypothécaire et qui s'attendent à un taux plus élevé se serrent la ceinture en choisissant des options de magasinage plus abordables et en réduisant leurs dépenses discrétionnaires comme les voyages et le divertissement (57 %). Bon nombre d'entre eux recherchent également de meilleurs taux hypothécaires (42 %), des sources de revenus supplémentaires (24 %) et des paiements forfaitaires pour leurs prêts hypothécaires (19 %).

« À la Banque CIBC, nous comprenons que l'incertitude économique actuelle et la hausse du coût de la vie peuvent causer du stress pour les Canadiens qui doivent gérer leurs engagements hypothécaires et leur budget », a déclaré Daniel Rethazy, premier vice-président, Crédit personnel, Banque CIBC. « Nous sommes déterminés à offrir aux propriétaires canadiens des solutions et des conseils personnalisés, à les aider à gérer leurs paiements hypothécaires en toute confiance et à appuyer leur bien-être financier global. »

Autres conclusions clés :

Près des deux tiers (64 %) des propriétaires qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire au cours des deux prochaines années prévoient opter pour un taux fixe, tandis que 17 % privilégient les taux variables, et 19 % demeurent indécis.

Dans un contexte de fluctuation des taux d'intérêt hypothécaires, près des deux tiers (64 %) des détenteurs de prêts hypothécaires à taux variable au Canada déclarent que la situation a peu ou pas d'incidence sur leur niveau de vie. Cependant, le tiers restant des répondants subit des pressions financières modérées à graves.

déclarent que la situation a peu ou pas d'incidence sur leur niveau de vie. Cependant, le tiers restant des répondants subit des pressions financières modérées à graves. 55 % des Canadiens sont propriétaires. Malgré les incertitudes économiques, l'accession à la propriété demeure une étape importante, neuf propriétaires sur dix se disant fiers de leurs réalisations.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 20 au 28 janvier 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Banque CIBC

