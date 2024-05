La coopérative canadienne d'assurance et de services financiers dévoile ses efforts pour promouvoir la transition du Canada vers la durabilité et la résilience climatique.

GUELPH, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Après une année marquée par l'instabilité financière et l'intensification des événements météorologiques, Co-operators souligne dans son rapport annuel intégré 2023 la nécessité de développer et de financer des solutions collaboratives et novatrices pour faire face aux défis auxquels est confrontée la population canadienne.

Malgré de lourdes pertes techniques en assurance de dommages attribuables en partie à l'augmentation des coûts des sinistres dans un contexte très inflationniste, la coopérative canadienne d'assurance et de services financiers a maintenu une situation de trésorerie solide, affichant un résultat net avant impôt de 310,6 millions de dollars pour l'ensemble de son groupe de sociétés, en partie grâce au rendement élevé de ses placements. Portée par sa raison d'être de favoriser la sécurité financière pour les Canadiennes et Canadiens et leurs collectivités, Co‑operators a massivement investi dans des solutions climatiques, dans la résilience des collectivités et dans une économie à zéro émissions nettes et durable.

Outre les 2,77 milliards de dollars versés en indemnités et prestations en 2023, Co‑operators a consacré une part importante de ses capitaux au renforcement de la durabilité et de la résilience de la population canadienne. À la fin de 2023, Co-operators avait consacré 5,90 milliards - près de 48,4 % du total de ses actifs investis - à des investissements d'impact et de transition climatique qui génèrent des rendements attrayants ainsi que des retombées sociales et environnementales positives que l'on peut mesurer, suivre et déclarer de manière adéquate. Par ailleurs, Co-operators s'engage à affecter 60 % de son portefeuille à des investissements d'impact, de transition climatique ou de résilience d'ici 2023, et à atteindre la cible de zéro émissions nettes pour son portefeuille d'ici 2050.

Co-operators a présenté ses initiatives visant à promouvoir l'investissement de résilience au Canada, qui consiste à mobiliser des capitaux privés pour construire des infrastructures adaptées au climat, qui sont essentielles, et pour renforcer la résilience des ménages, de la collectivité et des écosystèmes. Soucieuse de mener cette transition avec le concours des communautés canadiennes, Co-operators s'est associée à ICLEI Canada et à dix municipalités canadiennes dans le cadre du Projet de financement d'infrastructures résilientes, qui a permis de cerner un ensemble d'initiatives que l'investissement privé pourrait aider à concrétiser.

« Notre secteur et la société dans son ensemble sont confrontés aux effets des changements climatiques, qui ne cesseront de s'aggraver si nous ne faisons rien pour mieux protéger la collectivité. Les assureurs doivent élargir leurs modèles d'affaires pour se concentrer davantage sur la résilience », déclare Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators. « L'inaction face à la crise climatique n'est plus une option. Tous les acteurs de la société doivent unir leurs forces et faire preuve d'ingéniosité pour élaborer des solutions novatrices et ambitieuses. Chaque jour perdu ne fait qu'augmenter les risques et les coûts futurs. »

Dans son rapport, Co-operators affirme que ses placements et ses pratiques de gestion d'actifs peuvent contribuer à mettre en place une économie au service de collectivités durables et résilientes. En investissant massivement dans la résilience climatique et les mesures d'atténuation, la coopérative canadienne souhaite créer un effet d'entraînement et mobiliser un effort ciblé et coordonné pour réduire les risques sociétaux tout en renforçant le tissu environnemental, social et financier au Canada.

Le rapport annuel intégré constitue la déclaration annuelle de Co-operators. Il est mis à la disposition des membres, de la clientèle et du public.

Pour obtenir le rapport complet, visitez le site rapportintegre.cooperators.ca.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les étapes, la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les mesures et les objectifs liés au climat, consultez notre rapport sur le climat sur le site cooperators.ca/rapports.

Faits saillants du rapport annuel intégré 2023 de Co-operators

Accès aux services financiers en période de volatilité financière

2,75 milliards $

d'actifs en gestion de patrimoine au détail sous gestion et administration, offrant un vaste éventail de solutions de placement qui n'excluent pas les ménages canadiens à faible revenu.

Investissements pour un avenir durable et résilient aux changements climatiques

5,9 milliards $

en investissements d'impact et de transition climatique

Des protections conçues pour faire face aux changements climatiques

700 000

ménages canadiens sont couverts par Eau multirisque, le seul produit d'assurance contre les inondations au Canada qui couvre tous les risques d'inondations, y compris les ondes de tempête dans les régions côtières.

Impact social

12,2 millions $

versés à des organisations qui favorisent la résilience environnementale et le mieux-être social, créent une économie plus inclusive et prônent une société coopérative.

À propos de Co-operators

Co-operators Générale est une cheffe de file canadienne de l'assurance multiproduit qui fait partie du Groupe Co-operators limitée (Co-operators). Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 64 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 1945, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant réalisé son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

