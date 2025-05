Dans un contexte où les défis climatiques et l'incertitude économique s'accentuent, cette coopérative canadienne de services financiers et d'assurance renforce la résilience à l'échelle des ménages et des collectivités.

GUELPH, ON, le 7 mai 2025 /CNW/ - Au cours d'une année marquée par des catastrophes climatiques sans précédent ayant entraîné des pertes assurées de 8,5 milliards de dollars au Canada, le rapport annuel intégré 2024 de Co-operators souligne son engagement continu à soutenir l'innovation et l'évolution de ses modèles d'affaires en vue de renforcer la résilience des collectivités et de donner à la population les outils nécessaires pour faire face aux risques croissants en ces temps incertains.

Malgré une conjoncture éprouvante, la coopérative canadienne de services financiers et d'assurance a enregistré un bénéfice net avant impôts de 463,3 millions de dollars pour l'ensemble de son groupe de sociétés en 2024, grâce à sa situation de trésorerie solide. Ces résultats ont été obtenus malgré de fortes tendances contraires, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des vols de voitures, l'augmentation des fraudes à l'assurance et la hausse des coûts de réparation due à l'inflation, compensées en grande partie par les rendements vigoureux de ses placements. Dans son dernier rapport, Co-operators explique comment elle exploite cette force et cette stabilité pour réaliser sa raison d'être : la sécurité financière pour les Canadiennes et Canadiens et nos collectivités.

Créer un avenir fondé sur la résilience et la confiance financière

Outre 3,16 milliards de dollars versés en indemnités et prestations à ses clients et clientes en 2024, Co-operators a stratégiquement mis à profit une part importante de ses 13,5 milliards de dollars d'actifs investis pour soutenir un avenir plus résilient et plus durable. À la fin de l'année, 52,6 % de ses investissements (soit 7,05 milliards de dollars) étaient consacrés à la transition climatique et aux investissements d'impact. Grâce à ses investissements de résilience, Co-operators continue de se concentrer sur la création d'occasions d'investissement dans des projets d'infrastructures de résilience et d'adaptation climatique à travers le Canada afin d'atteindre son objectif de consacrer 60 % du total de son portefeuille à des investissements d'impact, de transition climatique et de résilience d'ici 2030.

Conformément à sa vision d'être un levier pour une société durable et résiliente, Co-operators réinvente les modèles d'assurance traditionnels, en adoptant les principes de circularité et de prévention des sinistres. Reconnaissant le rôle essentiel de la coopération pour relever les défis complexes contemporains, elle a récemment lancé SécurFuturMC, une assurance axée sur la résilience et conçue pour aider la clientèle à prévenir les pertes futures. Cette protection bonifiée prévoit des fonds supplémentaires pour remplacer les toitures endommagées par des matériaux résistants au vent, à la grêle et au feu.

« Notre entreprise a évolué au fil du temps et nous cherchons davantage à renforcer la résilience afin de limiter au maximum les pertes futures, même si nous savons que les risques continueront d'augmenter. Il est impératif que nous - c'est-à-dire notre coopérative, notre secteur, nos partenaires externes ainsi que les gens et les collectivités que nous servons - changions notre vision de l'assurance et de son fonctionnement, a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. L'assurance doit aller au-delà de l'indemnisation et devenir un levier pour la résilience. Même si ce changement de cap ne se fera pas du jour au lendemain, Co-operators est déterminée à promouvoir cette transformation et à encourager les autres à en faire autant. »

Au-delà de l'assurance, Co-operators continue d'élargir sa gamme complète de solutions financières et de placement. Elle gère aujourd'hui plus de 3,4 milliards de dollars d'actifs en gestion de patrimoine au détail par le biais d'une vaste gamme de fonds communs de placement et de produits de placement adaptés aux besoins en constante évolution des Canadiens et Canadiennes. En collaboration avec sa clientèle, la société contribue à créer un avenir défini par la résilience et la confiance financière.

Le rapport annuel intégré constitue la déclaration annuelle de Co-operators. Il est mis à la disposition des membres, de la clientèle et du public.

Pour obtenir le rapport complet, visitez le site rapportintegre.cooperators.ca.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les étapes, la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les mesures et les objectifs liés au climat, consultez notre rapport sur le climat sur le site cooperators.ca/rapports.

Faits saillants du rapport annuel intégré 2024 de Co-operators

Accès aux services financiers en période de volatilité financière

3,4 milliards $

d'actifs sous gestion et administration de la clientèle au détail, offrant un vaste éventail de solutions de placement qui n'excluent pas les ménages canadiens à faible revenu.

Investissements pour un avenir durable et résilient aux changements climatiques

7,05 milliards $

en investissements d'impact et de transition climatique.

Des protections conçues pour faire face aux changements climatiques

739 058

ménages canadiens sont couverts par Eau multirisque, le seul produit d'assurance contre les inondations au Canada qui couvre tous les risques d'inondations, y compris les ondes de tempête dans les régions côtières.

Impact social

13,3 millions $

versés à des organisations qui favorisent la résilience environnementale et le mieux-être social, créent une économie plus inclusive et prônent une société coopérative.

