Dans le cadre du processus de médiation, les parties ont eu des échanges constructifs au cours des derniers jours, de sorte que le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec suspend sa grève à durée indéterminée

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Hier se tenait une rencontre de médiation entre le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, SCFP 1638 et la Ville de Québec. Les représentants syndicaux ont été à même de constater qu'il y avait de l'ouverture de part et d'autre afin de trouver des solutions concrètes à la négociation actuelle. Devant ce constat, le syndicat décide de suspendre sa grève pour donner une chance aux discussions qui ont lieu à la table de négociation.

«. Les représentants de l'employeur, tout comme les nôtres, ont démontré de l'intérêt à explorer des pistes de solutions qui nous donnent espoir de finalement trouver une voie de passage, mutuellement satisfaisante. Nous voulons nous concentrer sur ces travaux. », de déclarer Luc Boissonneault, président du SCFP 1638.

Débutant ce samedi, une série de rencontre de conciliation auront lieu dans les prochains jours pour continuer d'explorer des voies de passage.

« Les cols bleus ont à cœur le service aux citoyens et aux citoyennes et personne ne fait la grève pour le plaisir. Au contraire, faire la grève c'est un sacrifice. Comme les discussions sont positives, la chose à faire, c'est de reprendre les activités », de conclure le président.

Aucun commentaire supplémentaire ne sera émis.

