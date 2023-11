CHANGSHA, Chine, 21 novembre 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'attention mondiale portée aux changements climatiques, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») accélère sa feuille de route pour la transformation écologique afin de promouvoir le développement durable. Cette initiative fait partie de la responsabilité de l'entreprise d'assurer un avenir durable grâce à l'innovation des produits et au développement de nouvelles sources d'énergie.

Coup d’œil sur l’usine intelligente du parc de machines d’excavation de la ville industrielle intelligente de Zoomlion (PRNewsfoto/Zoomlion)

Les changements climatiques touchent toutes les régions et tous les habitants de la planète. Pour un avenir mondial plus prometteur, António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a souligné que les sources d'énergie renouvelable sont la seule voie crédible à suivre si le monde veut éviter une catastrophe climatique, et que le seul avenir durable est un avenir renouvelable.

L'éco-innovation de Zoomlion en action

Au cœur de la feuille de route de Zoomlion pour la transformation écologique se trouvent la création de produits écologiques de classe mondiale et la construction d'usines durables grâce à la R-D et à la construction de conception, de fabrication, de gestion et de normes écologiques.

Fabrication écologique : en juin 2023, Zoomlion avait mis en service au total cinq usines intelligentes et 170 chaînes de production intelligentes. Il s'agit notamment du parc de machines d'excavation et d'une usine de grues à tour intelligentes de la ville industrielle intelligente de Zoomlion, ainsi que d'usines intelligentes pour les camions mélangeurs de béton et les valves hydrauliques.

À son usine de grues à tour de Changde, Zoomlion a mis en œuvre des techniques de production écologiques, comme la peinture à base d'eau, l'électrophorèse écologique et la technologie de conversion de fréquence. Ces mesures ont permis de réduire de 90 % les fumées de soudage, de 70 % les émissions de COV et d'obtenir des économies d'énergie de 15 %.

En octobre, le parc industriel sinobiélorusse de Zoomlion a été nommé Meilleures pratiques mondiales par le Pacte mondial des Nations Unies pour son engagement ferme à l'égard des pratiques de développement durable.

Gestion écologique : Zoomlion a numérisé la gestion grâce à la R-D, aux procédés, à la fabrication, aux ventes, aux services et à d'autres activités afin d'établir une méthodologie d'évaluation de la chaîne complète. Cette approche permet des opérations complètes, efficaces et respectueuses de l'environnement.

Produits écologiques : En décembre 2022, Zoomlion a lancé 156 nouveaux équipements énergétiques couvrant 13 gammes de produits, des machines de levage des secteurs de l'ingénierie aux machines agricoles. Il s'agit notamment d'options d'alimentation entièrement électrique, de carburant hybride et à hydrogène, ainsi que de méthodes d'échange de batterie et de rechargement. L'entreprise a réalisé de nombreuses premières dans le monde. Plus récemment, en octobre, Zoomlion a lancé la première machine agricole alimentée par les nouvelles énergies au monde.

Projets écologiques : Les machines de construction de Zoomlion ont soutenu de grands projets d'énergie propre dans le monde, y compris le plus grand projet d'énergie éolienne au monde dans des zones à très haute altitude de plus de 4 500 mètres dans la Région autonome du Tibet en Chine, un important projet d'énergie éolienne en Turquie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281536/1.jpg

