ORLANDO, Floride, le 24 févr. 2023 /CNW/ -- Jereh a présenté ses solutions clés en main de production et de stockage d'électricité à l'événement POWERGEN International de 2023.

La conformité à la réglementation gouvernementale et le virage mondial vers la décarbonisation de l'économie énergétique ont incité Jereh à innover et à fabriquer de l'équipement destiné à l'industrie électrique qui est plus efficace et qui réduit l'empreinte carbone globale.

L'un des produits de Jereh visant à réduire les émissions et à accroître l'efficacité de la production d'électricité est Power2Go, un groupe électrogène mobile à turbine à gaz d'une capacité de 33 MW. Le groupe électrogène Power2Go fournit une alimentation fiable et constante pour différentes opérations dans des endroits où le réseau électrique n'est pas fiable.

Power2Go est actuellement utilisé aux États-Unis pour alimenter les opérations de fracturation électrique dans le bassin Permien et le bassin de l'Uintah, et il a atteint 6 000 heures d'exploitation depuis son déploiement. Le Power2Go est une technologie conforme aux facteurs environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG), qui utilise le gaz de tête de puits, le gaz naturel liquéfié (GNL) ou le gaz naturel comprimé (GNC) pour produire de l'électricité.

La turbine à gaz LM2500 de GE est le principal moteur du Power2Go. L'équipement comporte également les enceintes, l'appareillage utilisé pour la commutation, l'ensemble du réseau de câbles, l'équipement auxiliaire et le panneau de commande, et il peut être configuré pour une surveillance à distance facultative. Il n'est pas nécessaire d'installer une grue, et presque tout l'équipement auxiliaire est intégré à la structure de la remorque principale. L'installation et le positionnement des systèmes d'admission et d'échappement se font à l'aide de systèmes hydrauliques et de capteurs, et l'installation peut se faire en à peine 8 heures.

Jereh fournit de l'équipement de stockage d'électricité pour réduire au minimum l'empreinte carbone et optimiser l'utilisation d'électricité - le réseau électrique de pointe de l'emplacement du puits utilisant le système de stockage d'énergie par batterie (SSEB).

Le SSEB joue un rôle essentiel dans la source d'alimentation, le réseau, la charge et le stockage des réseaux électriques alimentés par de nouvelles sources d'énergie. Le SSEB est doté d'une batterie haute performance d'une durée de vie supérieure à 20 ans et d'une capacité d'endurance haute tension qui peuvent réduire l'empreinte du site de 35 % par rapport à un système de stockage d'énergie de tension c.c. de 1 000 V. Par ailleurs, le système de gestion thermique peut réduire efficacement l'écart de température entre les batteries afin d'améliorer la fiabilité et la stabilité de la source d'alimentation.

« Nous accélérons notre travail pour innover dans la conception de l'énergie de l'avenir, qui sera plus efficace, intégrée et conforme aux facteurs ESG », a déclaré Sharon Shi, présidente de Jereh Energy Equipment & Technology Corporation, l'une des filiales de Jereh Group.

