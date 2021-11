Dans la nuit du 6 au 7 novembre : On change l'heure? Vérifiez vos avertisseurs de fumée!

MONTRÉAL, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 6 au 7 novembre prochain. Afin de sensibiliser la population aux risques posés par les incendies, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) lui rappelle qu'il s'agit d'un bon moment pour vérifier le fonctionnement et la conformité des avertisseurs de fumée dans les logements.

« L'avertisseur de fumée est notre meilleur allié pour prévenir les conséquences désastreuses d'un incendie sur la vie humaine ou sur un bâtiment. Avoir un avertisseur de fumée conforme et fonctionnel, c'est comme avoir un pompier sur place, qui surveille la présence de fumée et vous prévient en cas de danger. Vérifier ou installer un nouvel avertisseur de fumée, c'est un geste important qui assure la sécurité et qui peut faire toute la différence », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal au comité exécutif.

Chaque année, le Service de sécurité incendie de Montréal déplore des pertes de vies lors d'incendies où les avertisseurs de fumée étaient absents ou non fonctionnels. Assurez-vous de ne pas faire partie de ces situations et de ne pas prendre de risques inutiles! Le SIM invite les gens à se protéger, à protéger leur famille et leurs proches. L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour vous alerter en cas d'incendie. Il s'agit d'un outil essentiel pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Réglementation

Rappelons que la réglementation municipale oblige la population montréalaise à munir leurs résidences d'avertisseurs de fumée conformes et fonctionnels en tout temps. Tous les logements doivent être munis d'au moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol.

La responsabilité d'entretenir et de maintenir en bon état les avertisseurs installés à l'intérieur des logements, et dans les résidences privées, revient aux occupants des lieux.

Par ailleurs, tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985 qui n'ont pas d'avertisseur électrique doivent être munis d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Les bâtiments construits après 1985 doivent être munis d'avertisseurs de fumée reliés à un système électrique. Ce faisant, les piles ne sont pas à remplacer, mais à vérifier!

Pour plus d'information, le SIM invite la population à consulter sur son site web la section On change l'heure? Vérifiez vos avertisseurs de fumée! , ainsi que la foire aux questions sur l'avertisseur de fumée.

