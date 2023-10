BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Danone Canada, l'une des chefs de file dans l'industrie des aliments et des boissons au pays, est ravie d'annoncer son nouveau partenariat avec le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack (DWF). En devenant un partenaire du programme «Legacy Spaces», Danone rejoint le DWF sur le parcours collectif de réconciliation au Canada.

Ce partenariat est annoncé lors de la Semaine de la Diversité, Equité et Inclusion de Danone et de la Semaine du chemin secret pour DWF, un mouvement national qui commémore les héritages de Chanie Wenjack and Gord Downie. Danone investira un total de 25 000 dollars sur les cinq prochaines années et désignera un espace central dans ses bureaux de Toronto comme «Legacy Space» - un endroit sûr et accueillant où les conversations et l'éducation sur l'histoire autochtone et notre chemin commun vers la réconciliation sont encouragées et soutenues. Il permettra aux employés de continuer à découvrir et à en apprendre davantage sur les voix, les expériences et les histoires riches et diverses des peuples autochtones.

DWF, nommé en l'honneur de feu Gord Downie, un célèbre membre du groupe The Tragically Hip et musicien canadien, et de Chanie Wenjack, un garçon Anishinaabe de 12 ans décédé alors qu'il fuyait le pensionnat Cecilia Jeffrey en 1966. Le DWF a pour objectif d'améliorer la vie des populations autochtones en renforçant la sensibilisation, l'éducation et les liens entre tous les peuples du Canada. Par le biais d'initiatives variées, le DWF cherche à mettre en lumière les traditions uniques, l'histoire et les défis uniques auxquels les communautés autochtones font face.

« En tant qu'entreprise bien ancrée au Canada, nous devons assumer notre histoire et comprendre comment nous pouvons avoir un impact positif sur le parcours vers la réconciliation en poursuivant nos initiatives de sensibilisation et d'éducation. Ceci reflète notre engagement inébranlable envers nos communautés et le DWF a une mission puissante qui résonne parfaitement avec les valeurs de Danone. Ce partenariat était donc tout à fait naturel pour poursuivre notre démarche et s'inscrit aux autres efforts collectifs de réconciliation », déclare Melanie Lebel, première vice-présidente des ressources humaines chez Danone Canada.

Cette initiative est l'une parmi tant d'autres destinées à soutenir les communautés autochtones au Canada, y compris l'engagement pluriannuel de 1,2 million de dollars de Danone envers le Club des petits déjeuners du Canada pour soutenir la création de nouveaux programmes de petits déjeuners dans les écoles des communautés autochtones et dans les régions où les besoins sont les plus criants.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorporationMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC, evian, et plus encore.

Pour de plus amples informations à propos de Danone Canada, visitez www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn

À propos du Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack

Inspiré par l'histoire de Chanie et l'appel de Gord à bâtir un Canada meilleur, le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack vise à renforcer la compréhension culturelle et à ouvrir la voie à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Notre objectif est d'améliorer la vie des peuples autochtones par la sensibilisation, l'éducation et la création de liens entre tous les peuples du Canada. Apprenez-en plus à DownieWenjack.ca.

SOURCE Danone Canada

Renseignements: Relations médias, [email protected]