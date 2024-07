BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 8 juill. 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé plusieurs cas de contamination potentielle par Listeria monocytogenes liés à certaines boissons réfrigérées Silk produites sur une ligne de production spécifique chez un fabricant tiers en Ontario et distribuées par Danone Canada.

Après avoir pris connaissance des cas confirmés de Listeria monocytogenes liés à ces produits de boissons réfrigérées Silk, Danone Canada, en collaboration avec l'ACIA, a rapidement émis un rappel volontaire sur 15 UGS de boissons réfrigérées Silk. Danone a également suspendu préventivement toute production et expédition provenant de cette installation tierce, jusqu'à nouvel ordre, afin de mener une enquête approfondie.

L'avis officiel de rappel de l'ACIA détaillant toute l'information est disponible ici.

Ce rappel concerne uniquement certains produits de boissons réfrigérées Silk Canada de 1,75 à 1,89 L et n'inclut pas d'autres produits Silk tels que les boissons Silk aseptiques de 946 ml, y compris la gamme Silk Barista, les crèmes à café Silk (« Silk pour café » et « half & half », tous formats), les aliments à base de plantes Silk (fromage, yogourt, crème fouettée), le Silk Nextmilk réfrigéré, le Silk Amande 940 ml non-sucré, le Silk Avoine Original 890 ml, ou tout autre produit non mentionné dans l'avis de rappel de l'ACIA.

« Nous sommes profondément préoccupés par cette situation et nous la prenons très au sérieux. Actuellement, par ce rappel rapide, nos efforts sont concentrés à assurer la protection de nos consommateurs, et à mener une enquête approfondie avec notre fabricant tiers », partage Frédéric Guichard, Président, Danone Canada.

Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de suivre les instructions fournies par l'ACIA et de s'abstenir de les consommer. Ils peuvent contacter le service client de Danone Canada au 1-866-233-5410 ou visiter www.silkcanada.ca/fr/gardons-contact/ pour plus d'information et les modalités de remboursement.

À propos de Silk® Canada

Silk® est à la tête du mouvement végétal depuis 1977. En tant que pionnier des produits à base de plantes et faisant partie de Danone, une entreprise certifiée B CorpMD, Silk® croit au pouvoir des plantes pour maintenir une bonne santé, afin que les gens puissent se sentir bien et faire le bien, créant ainsi de meilleures possibilités de produits végétaux pour tous. Nous savons à quel point les plantes peuvent être bénéfiques, et c'est pourquoi nous continuons à créer de meilleures options alimentaires que tout le monde peut apprécier. Aujourd'hui, nous offrons une vaste gamme d'options végétales savoureuses, y compris des boissons à base d'amandes, Silk® Nextmilk, avoine, soya, noix de cajou et noix de coco, des crèmes à café sans produits laitiers, des yogourts sans produits laitiers et des fromages sans produits laitiers. Retrouvez Silk® en ligne sur SilkCanada.ca et sur Instagram, TikTok, et Facebook.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale Silk®, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore. Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), X (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

