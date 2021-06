L'entreprise demeure la plus grande organisation orientée vers le consommateur

certifiée B CorpMD au Canada

BOUCHERVILLE, QC et MISSISSAUGA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Danone Canada, l'une des principales entreprises multi catégories du pays dans l'industrie des aliments et des boissons, est fière d'annoncer qu'elle a de nouveau été certifiée B CorpMD - avec un score plus haut qu'il y a trois ans.

La certification B CorpMD est réalisée par l'organisme indépendant à but non lucratif B LabMD à la suite d'une rigoureuse évaluation d'impact B selon les normes les plus élevées de performance sociale, environnementale, de responsabilité et de transparence.

« Je suis emballé du fait que Danone Canada demeure la plus grande organisation orientée vers le consommateur certifiée B CorpMD au pays. Notre engagement à mettre notre entreprise au service du bien commun, tout en poursuivant notre vision One Planet, One Health - selon laquelle la santé des personnes et celle de la planète vont de pair et sont interdépendantes -, est d'autant plus important dans le contexte actuel. Avec les impacts économiques et sociaux de la pandémie, les consommateurs Canadiens sont plus que jamais au fait de la responsabilité des entreprises », a indiqué Dan Magliocco, président de Danone Canada.

Au cours des trois dernières années, Danone Canada a mis de l'avant des initiatives visant à améliorer la santé des consommateurs, l'environnement, la sécurité et le bien-être de ses employés, les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités, ainsi que sa gouvernance d'entreprise. Chaque membre de l'équipe de direction canadienne est responsable d'un ou plusieurs des piliers inhérents à l'évaluation d'impact B de l'entreprise, en lien avec la mission de Danone, qui consiste à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.

Voici les principaux critères d'évaluation ayant valu à Danone Canada sa certification B CorpMD:

Les engagements de l'entreprise en matière de développement durable, incluant un nouveau contrat de gestion des matières résiduelles et du recyclage en vue d'atteindre son objectif de zéro enfouissement pour les usines de Danone en Amérique du Nord, ainsi que d'importantes initiatives d'économie circulaire comme le fait d'être un membre fondateur du Groupe d'actions plastiques circulaires, et un signataire du Pacte canadien sur les plastiques.

L'ajout, au portefeuille de l'entreprise, de produits plus naturels, organiques et sans OGM, contenant moins de sucre et ayant une plus grande teneur nutritionnelle.

nutritionnelle. Le modèle de gouvernance unique de Danone, « Une personne, une voix, une action », qui donne le pouvoir aux employés d'avoir un impact sur l'avenir de l'entreprise.

L'atteinte d'une représentation féminine de presque 50 % au sein de l'équipe de direction, ainsi que la mise sur pied de plusieurs groupes-ressources d'employés, permettant ainsi de continuer de créer un milieu de travail diversifié et inclusif.

Le soutien de l'entreprise aux communautés où elle exerce ses activités, notamment par ses programmes de bénévolat et par des dons de plus de 6,5 millions de produits au Club des petits déjeuners au cours des trois dernières années.

Pour en savoir plus sur le profil B CorpMD de Danone Canada, incluant la liste complète des critères de sa certification B CorpMD et son évaluation de l'impact B, visitez le (en anglais seulement) : www.bcorporation.net/community/danone-canada.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StoKMC, International DelightMC et plus encore.

Pour en savoir plus sur Danone Canada, consulter le www.danone.ca, facebook.com/danonecanada, Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn (Danone).

SOURCE Danone Canada

Renseignements: Caroline Lavallée, Directrice des communications, Danone Canada, [email protected]