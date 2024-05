Danielle Boué réélue à la présidence du Conseil interprofessionnel du Québec

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - C'est lors de l'assemblée des membres que les 46 ordres professionnels québécois ont réélu par acclamation Danielle Boué à titre de présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) pour un second mandat de deux ans. Depuis 2022, Mme Boué est la porte-parole du CIQ et assure la liaison avec la ministre responsable de l'application des lois professionnelles et l'Office des professions du Québec.

« Je suis honorée par la confiance renouvelée des représentantes et représentants des 46 ordres professionnels, a souligné Danielle Boué, présidente du CIQ. J'entame ce deuxième mandat avec enthousiasme. Les travaux entourant la modernisation du système professionnel sont en cours et je suis entourée d'une équipe chevronnée, tant à la permanence qu'au sein du comité exécutif, pour mener de front nos différents chantiers. »

Expertise et stabilité au sein du Comité exécutif

Parallèlement à l'élection à la présidence, d'autres élections se sont déroulées visant à pourvoir trois postes au sein du Comité exécutif. Paul-André Gallant, secrétaire du comité et orthophoniste, a été reconduit dans ses fonctions tout comme Philippe Larivière, membre du comité et chiropraticien. Nouvellement élue, Manon Poirier, CRHA, a été choisie par les membres du CIQ pour compléter le Comité exécutif. Leurs mandats sont d'une durée de deux ans.

Composition du Comité exécutif pour la période 2024-2025 :

Manon Dufresne , vice-présidente et présidente de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

, vice-présidente et présidente de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec Paul-André Gallant, secrétaire et président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (réélu)

Michel Alsayegh , trésorier et président de l'Ordre des chimistes du Québec

, trésorier et président de l'Ordre des chimistes du Québec Philippe Larivière, membre et président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (réélu)

Luc Mathieu , membre et président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

, membre et président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Manon Poirier , membre et directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (élue)

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 429 000 membres, dont 64,7 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: Annie-Claude Bélisle, Directrice des communications et des affaires publiques, Conseil interprofessionnel du Québec, 514 501-2349, [email protected]