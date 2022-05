Danielle Boué prend la tête du regroupement des ordres professionnels

QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Madame Danielle Boué, technologue en imagerie médicale émérite et présidente pendant 10 ans de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, prend la présidence du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ). Le CIQ regroupe les 46 ordres professionnels québécois. Madame Boué a assumé la vice-présidence de l'organisme depuis 2017 et a été élue lors de l'Assemblée générale annuelle du 26 mai dernier.

Madame Danielle Boué lors de son élection à la présidence du CIQ le 26 mai 2022. (Groupe CNW/Conseil interprofessionnel du Québec)

« Je vais certainement m'inscrire dans la continuité de nos travaux. Le Conseil est sur une lancée très intéressante et je suis fière de la confiance qui m'a été accordée par les membres afin de poursuivre le travail vers une modernisation des lois professionnelles et du système dans son ensemble. », affirme madame Boué.

Présidente sortante du comité de planification de l'organisation, elle a été aux premières loges de la préparation et l'adoption d'une nouvelle planification stratégique très ambitieuse qu'elle devra maintenant mettre en œuvre.

Le Conseil a déjà diffusé des propositions concernant notamment la fonction de syndic, la réforme des structures d'encadrement du système professionnel, le parcours d'adoption des lois professionnelles ainsi que la fusion et l'intégration d'ordres professionnels. Il poursuivra son travail d'analyse afin de proposer un projet de réforme complet, sous forme de livre blanc, pour le 50e anniversaire du Code des professions en 2023.

Un Comité exécutif renouvelé

Afin de l'appuyer dans cet audacieux mandat, la présidente du CIQ sera appuyée par un Comité exécutif combinant expérience et regard neuf alors que trois nouveaux membres ont été élus.

Il est composé de :

M. Donald Barabé, vice-président et président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

M. Alain Bernier , trésorier et administrateur de l'Ordre des technologues professionnels du Québec

, trésorier et administrateur de l'Ordre des technologues professionnels du Québec M. Paul-André Gallant, secrétaire et président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

M. Michel Alsayegh , président de l'Ordre des chimistes du Québec

, président de l'Ordre des chimistes du Québec M. Jean-François Henry, président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec

Mme Josée Landry , présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: David Juneau, Conseiller principal en communications et affaires publiques, Conseil interprofessionnel du Québec, Cellulaire : (514) 625-8894, Courriel : [email protected]