MONT-TREMBLANT, QC, le 3 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de son Congrès annuel se déroulant au Fairmont Tremblant du 1er au 3 octobre, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a remis le prix de la Personnalité du monde alimentaire 2020 à M. Daniel Vielfaure, Directeur général de Bonduelle Amériques.

Daniel Vielfaure élu Personnalité du monde alimentaire 2020 (Groupe CNW/CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec))

Les divers mandats qu'il s'est vu confier au sein de Bonduelle démontrent, sans contredit, ses grandes compétences de leader, sa détermination et son dynamisme. Son écoute et sa grande disponibilité font de lui un dirigeant apprécié de tous. Daniel est reconnu pour amener ses équipes à se surpasser. En près de 20 ans au sein de Bonduelle, et par ses contributions dans plusieurs associations du secteur, Daniel a contribué à l'essor d'une industrie bioalimentaire plus forte, moderne et innovante.

La carrière de monsieur Daniel Vielfaure

M. Vielfaure a commencé sa carrière dans le secteur alimentaire chez Quaker Oats en tant que directeur régional des ventes de 1996 à 2000. C'est en avril 2000 que Marcel Ostiguy, d'Aliments Carrière, le promeut Vice-président ventes et marketing. Aliments Carrière a pris dès lors un envol spectaculaire à travers le Canada, les États-Unis et dans plusieurs autres pays.

À compter de 2004, à titre de Vice-président exécutif des opérations chez Aliments Carrière, Daniel s'est concentré sur l'amélioration des opérations et des innovations pour les six usines de la compagnie. En 2006, il participe à l'acquisition de l'usine de Tecumseh en Ontario. Cette acquisition a permis à Aliments Carrière d'avoir un partenariat exclusif avec General Mills Canada pour l'ensemble des légumes en conserves et surgelés de la marque Géant Vert.

À la suite de l'achat d'Aliments Carrière par Bonduelle en 2007, Daniel est nommé directeur général de Bonduelle Amérique du Nord. De 2007 à 2009, sous sa direction, les ventes et les bénéfices ont augmenté dans tous les secteurs, particulièrement grâce à l'innovation que Daniel a su insuffler à l'entreprise en améliorant la qualité de la production, l'efficacité des opérations et la performance des équipements.

En 2009, Daniel est nommé directeur général adjoint du Groupe Bonduelle et déménage en France. Il reçoit alors le mandat de faire croître l'entreprise au niveau international. De retour au Québec en 2013, en tant que directeur général de Bonduelle Amériques Longue Conservation, il est responsable de l'ensemble des usines et du personnel au Canada, aux États-Unis et au Brésil.

Daniel Vielfaure a également été président du Conseil d'administration du CTAQ de 2017 à 2019 et est un des fondateurs de Aliments et Boissons Canada.

Le concours Personnalité du monde alimentaire a pour but de souligner le grand mérite d'une personne qui permet à l'industrie alimentaire québécoise d'atteindre de nouveaux sommets. Les candidatures sont soumises à un jury qui désigne un ou une de leurs pairs se méritant la reconnaissance de l'industrie.

Le CTAQ réitère ses sincères félicitations au lauréat, remercie le jury pour son implication, ainsi que Banque Nationale, fier partenaire de l'édition 2020 qui rend possible cette nomination.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et près de 600 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

