TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Don Callahan au sein de son conseil d'administration.

M. Callahan est le président-directeur du conseil d'administration de TIME USA SARL et un administrateur de sociétés. Il est aussi associé directeur de Bridge Growth Partners, un fonds de capital-investissement qui investit dans des sociétés technologiques et de services financiers.

Avant sa retraite en 2018, M. Callahan a été chef de l'administration et chef mondial de l'exploitation, de la technologie et des services partagés de Citigroup. Il a aussi siégé à titre de président du conseil du chef de l'information- qui établit les normes mondiales de technologie à l'échelle de Citigroup - et comme président du bureau de gouvernance numérique, qui est responsable de la transformation numérique de toutes les unités de Citigroup.

Avant de travailler à Citigroup, il a occupé divers postes de haut dirigeant chez Morgan Stanley et au Crédit Suisse et auparavant, il avait occupé plusieurs postes de direction, dont celui de premier directeur de la stratégie pour IBM Japan.

« Don Callahan est un haut dirigeant accompli, avec une expérience impressionnante de cadre supérieur dans le secteur de la technologie financière. Nous sommes donc ravis de l'accueillir au sein de notre conseil d'administration, explique Aaron Regent, président du conseil d'administration de la Banque Scotia. La Banque Scotia bénéficiera de sa vaste expertise technologique et numérique, ainsi que de son expérience dans l'intégration et l'harmonisation des activités dans le but de stimuler la productivité, la croissance et la valeur pour les clients. »

M. Callahan détient un baccalauréat ès arts (histoire) du Manhattanville College, où il siège à titre d'administrateur honoraire.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Clancy Zeifman, Communications mondiales, 416-933-1864, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca