NEW YORK, le 10 mars 2023 /CNW/ - Dan Barclay, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux, a été nommé Male Ally of the Year (Allié masculin de l'année) par la Financial Women's Association (FWA), en reconnaissance de sa contribution à la mission de la FWA de promouvoir le développement professionnel et l'avancement de toutes les femmes par l'éducation, le mentorat, les bourses d'études, le réseautage et les alliances dans l'ensemble de la communauté financière.

La FWA, dont le siège est à New York, défend les femmes en milieu de travail depuis 1956. Chaque printemps, l'association honore des femmes des secteurs public et privé pour leurs réalisations, leur leadership et leur professionnalisme. Depuis 2019, la FWA a annoncé un Male Ally of the Year (Allié masculin de l'année) pour reconnaître ceux qui ont démontré un engagement à promouvoir les femmes dans la finance.

« Alors que nous célébrons la Journée internationale des femmes et le Mois de l'histoire des femmes, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de reconnaître l'Allié masculin de l'année, Dan Barclay, qui a contribué à promouvoir l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accès, alors que nous ouvrons la voie pour les femmes dans la finance », a déclaré la présidente de la FWA, Hermina Nina Batson.

« Je suis fier de féliciter Dan pour cet honneur bien mérité, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Cette reconnaissance témoigne de l'influence de Dan en tant que leader, de ses contributions à l'avancement des femmes dans le secteur financier et de l'engagement de BMO à favoriser le progrès pour nos clients, nos collègues et les collectivités. »

Dan Barclay est chef de la direction de BMO Marchés des capitaux, où il est responsable de toutes les interactions de BMO avec les entreprises, les administrations publiques et les clients institutionnels sur les marchés mondiaux. Il possède plus de 31 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement dans un large éventail de secteurs et a été reconnu comme un champion du changement par l'organisation Women in Capital Markets de Toronto.

BMO est un partenaire de longue date de la FWA, à la fois par le biais du Programme Action-Éducation, que la Banque a fondé il y a 19 ans et qui a bénéficié à plus de 5 000 étudiants à ce jour avec plus de 27 millions de dollars de dons, et en ayant aidé la FWA à fonder, en 2016, Back2Business (en anglais), un programme de stages de retour conçu pour faciliter la transition vers une vie professionnelle dans les services financiers.

M. Barclay a reçu le prix le jeudi 9 mars lors du dîner de gala du 65e anniversaire de la FWA. Pour plus d'informations sur le gala ou sur la FWA, veuillez consulter FWA of New York, Inc. (en anglais).

À propos de BMO

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

