TORONTO, le 13 mai 2025 /CNW/ - Les personnes en situation de handicap représentent 27 % de la population canadienne, mais elles n'ont pas de champion attitré au sein du cabinet fédéral actuel. Depuis novembre 2015, les gouvernements libéraux successifs ont fait des progrès considérables pour faire avancer les droits et les protections des personnes en situation de handicap. Des lois historiques comme la Loi sur le Canada accessible et la Prestation canadienne pour enfants, bien qu'elles ne soient pas parfaites, ont été des étapes importantes pour améliorer la vie de millions de Canadiens.

C'est pourquoi le nouveau cabinet du Premier ministre Mark Carney, qui ne compte aucun ministre ou secrétaire d'État chargé exclusivement de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité, est incroyablement déroutant et préoccupant.

Nous reconnaissons le contexte dans lequel ce gouvernement a été élu. La récente élection s'est concentrée sur les graves menaces qui pèsent sur notre pays, en particulier sur nos relations avec notre voisin et partenaire le plus proche. Cependant, nous reconnaissons également la menace que représente le démantèlement des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (et d'accessibilité) au sein des institutions gouvernementales. Ces valeurs sont à la base des programmes qui soutiennent et emploient les personnes en situation de handicap, et nous ne devons pas permettre qu'elles soient mises de côté.

La présence d'une voix ministérielle dédiée, en particulier d'une personne ayant une expérience vécue, était bien plus qu'un signal. Elle représente un engagement significatif à démanteler les barrières, à promouvoir l'élaboration de politiques inclusives et à garantir que les personnes en situation de handicap jouent un rôle central dans l'élaboration des décisions qui ont un impact sur leur vie. L'absence d'un tel leadership pour plus d'un Canadien sur cinq n'est pas seulement décevante, elle constitue selon nous un recul par rapport aux progrès accomplis.

Notre message est clair : veiller à ce qu'un ministre soit explicitement chargé de faire progresser les droits des personnes en situation de handicap et de respecter les engagements pris à leur égard dans le programme du Parti libéral pour 2025. En outre, nous exhortons le Premier ministre à saisir la prochaine occasion de nommer un ministre ou un secrétaire d'État qui se consacrera exclusivement aux personnes en situation de handicap.

Nous regrettons que le début d'une nouvelle relation avec ce gouvernement commence sur des bases aussi incertaines. Nous espérons sincèrement que cet oubli, qu'il soit intentionnel ou non, sera corrigé sans délai.

Signatories

CNIB / INCA

Canadian Association of the Deaf / Association des Sourds du Canada (CAD-ASC)

Canadian Council on Rehabilitation and Work (CCRW)

Daily Bread Food Bank

Environmental Health Association of Quebec / L'Association pour la santé environnementale du Québec

Indigenous Disability Canada (IDC) / B.C. Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS)

Realize Canada

Wavefront Centre for Communication Accessibility

*D'autres signataires seront ajoutés au fur et à mesure de leur réception. Veuillez consulter le site inca.ca/fr/news pour obtenir les dernières.

SOURCE Canadian National Institute for the Blind