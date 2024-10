Sept parents canadiens sur dix pensent également que leur enfant sera confronté à des difficultés financières plus importantes que celles qu'ils ont rencontrées à leur époque.

TORONTO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Un récent sondage mené par le Groupe Banque TD révèle que près de trois parents canadiens sur cinq (57 %) s'attendent à soutenir financièrement leurs enfants à l'âge adulte. Cependant, deux tiers d'entre eux (61 %) doutent de pouvoir y arriver.

Parmi les personnes qui s'attendent à soutenir leurs enfants à l'âge adulte, un tiers (33 %) affirment que c'est parce qu'elles pensent que le coût de la vie (épicerie, loyer, etc.) sera trop élevé pour elles, et 30 % parce qu'elles craignent que leurs enfants ne soient pas en mesure d'acheter leur première maison. Un peu plus d'un tiers des personnes interrogées (35 %) estiment que leurs enfants ne parviendront à être financièrement indépendants qu'entre 26 et 30 ans.

En ce qui concerne l'avenir, sept parents canadiens sur dix croient que leur enfant sera confronté à des difficultés financières plus importantes que celles qu'ils ont rencontrées à leur époque, en particulier lorsqu'il s'agira de franchir des étapes financières majeures. Parmi ces parents, la plupart pensent que leur enfant aura des difficultés à acheter sa propre maison (77 %), à épargner pour sa retraite (57 %), à faire face à l'augmentation du coût des produits alimentaires (53 %) et à avoir la stabilité financière nécessaire pour fonder une famille (49 %).

Le contexte économique incite de plus en plus de parents canadiens à parler de finances à la maison

Quatre parents canadiens interrogés sur cinq (79 %) disent parler de finances à leurs enfants au moins une fois par mois, ce qui représente une augmentation de 14 % comparativement au sondage de la TD mené l'an dernier auprès des parents canadiens.

De plus, trois parents canadiens interrogés sur cinq (60 %) affirment que le contexte économique actuel a eu une incidence sur la manière dont ils parlent de finances avec leurs enfants et 61 % des répondants affirment maintenant s'inquiéter souvent de l'avenir financier de leurs enfants.

Parmi les parents interrogés dont les discussions financières avec leurs enfants ont été touchées par le contexte économique actuel, 79 % affirment qu'ils discutent de leurs réussites et de leurs difficultés financières à la maison pour améliorer la littératie financière de leurs enfants.

« Il est encourageant de voir que certains parents canadiens prennent l'initiative de parler à leurs enfants de l'importance des finances à un jeune âge, remarque Emily Ross, vice-présidente, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Ces discussions jettent les bases de la littératie financière et contribuent à doter les jeunes de la nouvelle génération des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées au fur et à mesure qu'ils grandissent. En favorisant un dialogue ouvert et en parlant d'argent avec leurs enfants, les parents ne font pas que leur apprendre à épargner et à établir un budget, ils les aident également à se bâtir un avenir financier plus sûr. »

Jeter les bases de la littératie financière

Seul un tiers (36 %) des parents interrogés croient que leur enfant a de très bonnes connaissances financières. Voici quelques-unes des façons dont ces parents abordent la littératie financière avec leur enfant à la maison :

Établir des objectifs financiers en fonction de l'âge (41 %),

Donner de l'argent de poche (35 %),

l'argent de poche (35 %), Établir un budget ensemble (32 %),

Amener leur enfant avec eux à la banque (32 %).

Les parents interrogés estiment que l'épargne (76 %), l'établissement d'un budget (69 %) et la capacité à faire la distinction entre les besoins et les désirs (68 %) sont les grandes notions financières que les enfants devraient apprendre. Lorsqu'on leur a demandé à quel moment ils se sentiront rassurés quant à l'avenir financier de leur enfant, les parents canadiens interrogés ont répondu :

Lorsque leur enfant aura un revenu stable (60 %),

Lorsque leur enfant montrera qu'il maîtrise ses dépenses (48 %),

Lorsque leur enfant commencera à épargner (46 %),

Lorsque leur enfant aura les moyens de s'acheter une maison (38 %).

Autres ressources pour les parents et les jeunes

La TD offre un certain nombre d'outils et de ressources pour aider les parents canadiens à renforcer la littératie financière de leurs enfants. En voici quelques exemples :

Prendre rendez-vous avec un conseiller TD est une bonne idée si vous souhaitez commencer le parcours d'épargne de votre enfant ou que votre adolescent est prêt à passer à l'étape suivante de son parcours financier.

Consulter nos ressources, leçons et jeux en ligne qui permettent de renforcer la littératie financière des enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans.

L'appli Dépense TD est un outil de gestion d'argent qui peut aider les adolescents qui possèdent un compte de dépôt ou de carte de crédit à établir un budget et à travailler pour atteindre leurs objectifs d'épargne.

Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, la TD est fière de soutenir le programme Bien plus que de l'argent de JA Canada, qui permet aux jeunes de partout au Canada d'acquérir des connaissances en matière de finances.

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion publique a été réalisé pour le compte de TD Canada Trust par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Il a été mené du 26 septembre au 1er octobre 2024 auprès de 1 232 parents canadiens, sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada, qui ont au moins un enfant âgé de moins de 18 ans. Les résultats de ce sondage ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, genre et région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 2,8 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

