D'ancienne capitale à nouvelle plaque tournante de la Route de la soie numérique : la 7e édition du Salon de l'économie numérique de l'Ouest voit l'intégration industrielle de Xi'an prendre un élan considérable

XI'AN, Chine, 3 juillet 2026 /CNW/ - Sous le thème « Digital Convergence Revitalizes the Silk Road, Smart Innovation Shapes the West's Future » (La convergence numérique revitalise la Route de la Soie, l'innovation intelligente façonne l'avenir de l'Ouest), la 7e édition du Salon de l'économie numérique de l'Ouest (WDEE Expo) s'est achevée avec succès le 28 juin dans l'ancienne capitale de Xi'an.

Zone de développement des industries de haute technologie de Xi'an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Le salon a réuni des délégations venues de Singapour, de Corée du Sud, de Thaïlande, du Cambodge et d'autres pays, ainsi que des représentants des pouvoirs publics et d'entreprises de plus de 30 villes chinoises et de 119 entreprises de premier plan du secteur de l'économie numérique. Cet événement a permis la signature de 34 projets majeurs, établissant ainsi un nouveau record dans l'histoire du salon.

Cette année, la WDEE Expo a organisé pour la première fois une rencontre intitulée « Digital Economy Enterprise Going Global » (L'expansion internationale des entreprises de l'économie numérique), démontrant ainsi que Xi'an a dépassé son rôle traditionnel de facilitateur de transferts industriels et s'emploie désormais activement à exporter ses compétences dans le domaine du numérique. À cette occasion, le document « Silk Road Cross-Border Data Flow and Operations White Paper » (Livre blanc sur les flux de données et opérations transfrontaliers le long de la Route de la Soie) a été publié ; il fournit des recommandations pratiques en vue d'une normalisation du commerce numérique entre les pays partenaires de l'initiative « La Ceinture et la Route ». Par ailleurs, la signature du document « GEO Industry Standard Self-Regulatory Convention » (Convention d'autorégulation servant de norme pour le secteur GEO) a permis de consolider davantage les bases nécessaires au développement conforme des activités numériques transfrontalières.

En tant que pôle majeur de l'économie numérique dans l'ouest de la Chine, Xi'an accélère la mise en place d'un écosystème numérique ouvert et partagé. En 2025, les secteurs clés de l'économie numérique dépassant le seuil défini ont atteint 129 milliards de yuans (9,28 % du PIB).

L'infrastructure a été renforcée grâce à cinq nouvelles initiatives en matière d'infrastructures portant sur les réseaux, le cloud, l'informatique, les données et la sécurité, afin de soutenir la collaboration entre l'État et les entreprises ainsi que les services publics.

Xi'an stimule la croissance numérique grâce à une stratégie d'ouverture fondée sur des cas d'usage concrets, en publiant 303 besoins applicatifs dans des domaines tels que le tourisme intelligent, la réalité étendue, les nouvelles énergies et bien d'autres encore. La ville a mis en place des pôles technologiques consacrés aux puces open source, aux algorithmes d'intelligence artificielle et aux logiciels industriels, créant ainsi des pôles de filières industrielles allant de la R&D au déploiement à grande échelle.

À Xi'an, un écosystème entrepreneurial solide a été mis en place grâce à la création d'échelons, à des dispositifs institutionnels approuvés et à des fonds d'innovation, attirant ainsi des leaders du secteur tels que Huawei et JD.com , tout en soutenant des PME spécialisées, créant ainsi un environnement équilibré où les entreprises de toutes tailles prospèrent ensemble.

Alors que Xi'an poursuit sa vision de devenir un pôle d'innovation en matière de technologies numériques, une rampe de lancement pour les produits et applications numériques de nouvelle génération, ainsi qu'un écosystème dynamique favorisant la croissance intégrée des entreprises numériques, la ville invite chaleureusement les partenaires issus des chaînes de valeur mondiales du big data, du cloud computing et de l'intelligence artificielle à la rejoindre en tant que « City Partners » (Partenaires de la ville).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3003661/Xi_an_High_Tech_Industry_Development_Zone.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government

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