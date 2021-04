Culture - Montréal renouvelle son soutien financier à trois festivals d'envergure

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal ont accordé un soutien financier important aux secteurs de la culture montréalaise et de l'événementiel afin de soutenir sa relance. Trois événements d'envergure se partageront une somme de 645 000 $ :

400 000 $ seront accordés à l'organisme Festival TransAmériques pour l'organisation du 15 e Festival TransAmériques 2021;

Festival TransAmériques 2021; 100 000 $ seront accordés à l'organisme Festival Fantasia pour l'organisation du 25 e festival Fantasia 2021;

festival Fantasia 2021; 145 000 $ seront accordés à l'organisme Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation du 35e Festival international Nuits d'Afrique 2021.

« L'apport des festivals au développement de Montréal est largement démontré et reconnu. Ils sont au cœur d'une importante économie, tant locale que nationale, emploient une masse critique de travailleurs du secteur culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes. Dans le contexte pandémique actuel, leurs formules hybrides, résilientes et innovantes permettront de générer un impact économique et social nécessaire et de participer à la reprise de l'industrie culturelle dans la métropole et à la relance de son centre-ville, deux secteurs fortement touchés par la pandémie », a souligné la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Festival TransAmériques

Le Festival TransAmériques est un événement majeur dédié aux disciplines de la danse et du théâtre. Plus grand festival de son créneau en Amérique du Nord, le FTA contribue à positionner notre métropole sur la scène internationale au sein des réseaux les plus influents de la création contemporaine. Le FTA a prévu une programmation pouvant être réalisée en toutes circonstances, qu'il soit possible ou non d'accueillir les festivaliers en salles ou dans l'espace public. L'équipe s'ajustera au fur et à mesure des assouplissements ou resserrements exigés par la Santé publique. Ce 15e festival, hybride, se tiendra du 26 mai au 12 juin 2021.

Festival Fantasia

Le Festival Fantasia est considéré comme le plus prestigieux festival de films de genre en Amérique du Nord. Il met en valeur la diversité stylistique, expérientielle et technologique à travers des images caractérisées par l'imaginaire, la fantaisie et la créativité. Ce rendez-vous annuel qui présente les meilleures créations cinématographiques nationales et internationales, est aussi un lieu de rencontre pour producteurs, créateurs, acteurs et artistes les plus originaux dans leurs domaines respectifs. Un festival en mode hybride est prévu à la suite d'une formule entièrement virtuelle en 2020. Ce 25e festival aura lieu du 5 au 25 août 2021.

Festival international Nuits d'Afrique

Le Festival international Nuits d'Afrique est un événement phare de la diversité culturelle et musicale montréalaise depuis plus de trois décennies. Le Festival propose normalement un large éventail de concerts et d'événements rassembleurs présentés par des centaines d'artistes venus d'une trentaine de pays. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le 35e festival Nuits d'Afrique soulignera la manière dont les musiques du monde ont changé le visage de Montréal grâce à la pluralité des voix, des visages et des cultures qui composent et embellissent notre métropole. Pour y parvenir, le festival propose, pour 2021, une programmation hybride qui se tiendra du 1er au 31 juillet inclusivement.

