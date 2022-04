Culture - Les chants de l'île: valoriser la langue française et la culture par le chant choral et l'inclusion

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de présenter le projet de francisation Les chants de l'île, une série de concerts de chant choral diffusée du 30 avril au 4 juin dans six arrondissements. Conçu avec la participation de citoyennes et citoyens illustrant toute la diversité culturelle de Montréal et sous la direction de l'artiste et compositeur André Pappathomas, ce projet est le fruit d'une collaboration avec neuf chorales et la complicité de sept Maisons de la culture.

Afin de valoriser l'inclusion, l'apprentissage du français, l'introduction à la culture québécoise et l'art du chant choral, André Pappathomas a créé deux courtes pièces à partir d'extraits de textes d'auteurs québécois. Chacune de ces pièces sont intégrées aux concerts présentés dans les Maisons de la culture participantes.

L'événement Les chants de l'Île culminera par la présentation d'un grand concert au Théâtre de Verdure le 2 juillet prochain réunissant l'ensemble des chœurs participants, avec solistes et musiciens invités. Ce projet est soutenu dans le cadre de l' Entente sur le développement culturel de Montréal et s'inscrit également dans le Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.

Parmi les différentes chorales et solistes qui vont se succéder du 30 avril au 4 juin 2022, plusieurs communautés culturelles seront représentées, notamment l'Italie, le Moyen-Orient, le Rwanda, la Chine, Madagascar, les Philippines, Haïti et l'Amérique latine. Une chorale s'ajoute à cette programmation, celle des résidents du quartier Centre-Sud à Montréal.

Le réseau des Maisons de la culture est au coeur du projet avec sept lieux participants : les Maisons de la culture d'Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal, Janine-Sutto (Ville-Marie), Pointe-aux-Trembles et le Programme Hors les murs - Salle de diffusion de Parc-Extension.

« Voilà un projet emballant qui donne du souffle et du sens à l'apprentissage du français, dans le plaisir et la célébration. La culture et la valorisation d'une langue peuvent agir comme de puissants moteurs d'intégration et d'appartenance; le projet Les chants de l'Île est un bel exemple. Assister à un chant choral vient toucher ce qu'il y a de plus noble et inspirant en nous, cette idée d'être ensemble peu importe notre parcours et nos origines est d'autant plus inspirante », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante.

« Je suis heureuse de voir que cet investissement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal ait pu soutenir un projet aussi porteur. Ces chorales témoignent de l'engagement des participants envers la culture québécoise pour contribuer à son patrimoine, à son développement et à sa vitalité. Une merveilleuse manière de rendre accessible à tous les Québécois de toutes les communautés, cette culture qui nous est si chère », s'est exprimée la Ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy.

« Je me réjouis de voir un tel événement se produire dans notre ville. Le projet de ces chorales est une manière originale de mettre en valeur toute la richesse des différentes communautés qui vivent à Montréal. Ces événements sont une preuve de l'implication totale des communautés dans l'intégration de la culture québécoise favorisant ainsi entre elles, le dialogue interculturel et les échanges », ajoute la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Compositeur, concepteur et metteur en scène, l'artiste interdisciplinaire André Pappathomas collabore avec le monde des arts visuels, du théâtre, de la poésie, de la littérature et de la danse. C'est à titre de directeur de chœur qu'il a développé et investi son art. À la direction de l'Ensemble vocal Mruta Mertsi, il a exploré une méthode d'improvisation contrôlée et découvert un potentiel insoupçonné dans cette forme d'expression musicale. Invité à la partager avec des ensembles vocaux d'ici et d'ailleurs, il conçoit de nombreux concerts et installations sonores, dont Souffles, qui a réuni sur scène dix chœurs de dix pays différents.

Plus de détails sur toute la programmation et les dates sur montreal.ca

