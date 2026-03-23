Culture et économie : une mission du Conseil des arts de Montréal et de la CCMM pour renforcer le positionnement international de Montréal en Corée du Sud

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Au terme d'une mission stratégique conjointe en Corée du Sud, la présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Isabelle Dessureault, affirme que la culture constitue un levier clé de développement économique et de rayonnement international pour Montréal.

Cette mission menée en collaboration avec la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal, qui s'est tenue du 16 au 20 mars à Séoul et Busan, a réuni une délégation d'une cinquantaine de représentants d'organisations et d'entreprises culturelles montréalaises.

« La Corée démontre qu'une stratégie assumée autour de la créativité peut générer des retombées économiques majeures et durables. En intégrant ses industries culturelles à une vision plus large d'innovation et d'exportation, elle crée des ponts puissants entre culture, technologie et développement industriel », souligne Isabelle Dessureault.

Montréal, désignée Ville créative de l'UNESCO en 2006, fait partie du tout premier groupe de villes reconnues à l'échelle mondiale dans ce réseau. Vingt ans plus tard, sa réputation dans les industries créatives demeure une carte stratégique pour faire des affaires à l'international.

La culture comme moteur économique

Cette mission réaffirme le rôle central des industries culturelles dans l'économie montréalaise. Les organisations présentes -- dont plusieurs musées montréalais, l'OSM, la Place des Arts, le parc Jean-Drapeau, CINARS, le Festival Fantasia, le Quartier des Spectacles, Mutek, Cirque Éloize, Iregular, l'Espace St-Denis, Behaviour Interactive, ACDF Architecture, Volume 10 et Québecor, pour ne nommer que ceux-là -- contribuent directement à la vitalité économique de la métropole, notamment en générant de l'activité, en attirant des talents et en renforçant son attractivité internationale.

Les travaux de la CCMM démontrent que les industries culturelles et créatives constituent un pilier économique majeur, générant plus de 9 milliards de dollars en retombées et soutenant 90 000 emplois à Montréal.

Au-delà de leur impact direct, ces industries agissent comme une porte d'entrée vers d'autres secteurs stratégiques. Dans le contexte coréen, une métropole reconnue pour sa créativité est perçue comme innovante, agile et tournée vers l'avenir, une réputation dont bénéficie pleinement Montréal, facilitant les échanges et ouvrant des opportunités dans des secteurs comme le maritime, l'intelligence artificielle et les technologies.

S'inspirer du modèle coréen

La Corée du Sud s'impose aujourd'hui comme une référence mondiale en matière de développement économique par la culture. À travers des phénomènes comme la K-pop et l'exportation de contenus culturels, le pays a su transformer sa créativité en un puissant levier de croissance et d'influence.

Le gouvernement coréen prévoit d'ailleurs investir l'équivalent de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur culturel cette année, illustrant l'importance stratégique accordée à ces industries dans son développement économique.

Dans un contexte où les exportations soutiennent une part importante de l'emploi au Québec, des missions comme celle-ci sont essentielles pour créer de nouvelles opportunités économiques durables.

Des partenariats structurants comme porte d'entrée

La signature d'ententes avec des partenaires culturels coréens -- comme le souligne également le communiqué de la Ville de Montréal -- constitue une étape stratégique dans le développement de relations à long terme.

Dans un marché comme celui de la Corée, ces collaborations institutionnelles représentent souvent une porte d'entrée vers des écosystèmes économiques plus larges, incluant de grands groupes industriels étroitement liés aux dynamiques culturelles et gouvernementales.

« Ces ententes sont une première étape essentielle pour ouvrir des portes et bâtir des affaires dans des marchés complexes comme celui de la Corée », explique Isabelle Dessureault.

Au-delà des ententes conclues, les organisateurs de la mission assureront, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, un suivi étroit des retombées concrètes et directes afin de maximiser les bénéfices pour les organisations participantes et pour l'économie montréalaise.

La collaboration : la clé du succès

« Le succès de cette mission repose sur une collaboration étroite entre la Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal et la CCMM », souligne Isabelle Dessureault.

Cette approche concertée démontre que c'est en faisant équipe que Montréal peut maximiser les retombées de ses initiatives internationales et affirmer un positionnement cohérent, crédible et ambitieux sur la scène mondiale. Elle illustre également toute la portée de la diplomatie économique, lorsque des acteurs de différents secteurs se rencontrent, échangent et développent des collaborations structurantes.

« C'est à la croisée des secteurs que se créent les véritables opportunités économiques », ajoute-t-elle.

À propos de la mission

La réalisation de cette mission a été rendue possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec, de la Ville de Montréal ainsi que d'Air Canada. La CCMM tient à souligner la contribution essentielle de ces partenaires, dont l'appui permet de soutenir le développement et le rayonnement international des organisations montréalaises.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]