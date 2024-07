Culture, délices et communauté au menu : plus de 450 000 $ investis pour la mise en valeur du Quartier chinois en 2024

MONTRÉAL, le 19 juill. 2024 /CNW/ - À l'approche de la toute première journée du Quartier chinois organisée par la Table ronde du Quartier chinois de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie et l'organisme en profitent pour faire un retour sur plusieurs initiatives porteuses qui ont vu le jour dans les derniers mois. En tout, plus de 450 000 $ ont été investis par la Ville depuis le début de l'année afin de soutenir des projets misant autant sur le rayonnement et l'effervescence du quartier, que sur l'action communautaire et la bonification de la propreté du secteur.

« Je suis ravi de cette programmation diversifiée qui met en valeur le Quartier chinois et ses attraits! Ces projets, portés par la communauté et supportés pas l'Arrondissement, sont le fruit d'une belle collaboration. Avec cette offre rassembleuse, ce sera une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille pour découvrir ou redécouvrir ce quartier emblématique qui m'est cher », souligne M. Robert Beaudry, conseiller de ville pour le district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance.

« La Table ronde du Quartier chinois de Montréal est heureuse de lancer la première Journée du Quartier chinois afin de célébrer le rôle vital que ce quartier a joué, non seulement pour ses résidentes et ses résidents actuels et passés, mais aussi pour tous les Montréalais et les Montréalaises en particulier celles et ceux d'origine chinoise. La Journée du Quartier chinois est une façon de célébrer les personnes, les organisations et les entreprises qui font de ce quartier une communauté en constante évolution, vivante et dynamique, tout en étant enracinée dans l'histoire et la tradition », affirme madame Leslie Cheung, présidente de la Table ronde du Quartier chinois.

À ne pas manquer cet été!

Voici les activités soutenues, à la hauteur de près de 200 000 $, par l'arrondissement de Ville-Marie :

Samedi 20 juillet Journée du Quartier chinois, organisée par la Table ronde du Quartier chinois, proposera une exposition historique avec plusieurs kiosques. tablerondequartierchinoismtl.org/chinatownday/ Samedi 27 juillet Festival queer Paifang, organisé par la Fondation Jia, proposera des activités en journée et en soirée. jiafoundationmtl.org/fr/#projets Du 22 au 25 août et du

29 août au 1er

septembre Marché asiatique, organisé par Mural, fera un retour bien attendu! Installations artistiques, kiosques culinaires et programmation variée au menu. muralfestival.com/fr/venez-avec-nous-au-marche-de-nuit-asiatique/ Jusqu'au 30 septembre Le pavillon et la place Sun-Yat-Sen seront animés tout l'été! Une programmation de loisirs gratuite, diversifiée et inclusive sera mise en place par le Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal, qui assurera les services de gestion, d'accueil et d'animation publique. montreal.ca/lieux/place-sun-yat-sen Tout l'été Exposition extérieure du MEM - Centre des mémoires montréalaises, étalée sur huit structures, est de retour cette année en plein cœur du Quartier chinois. memmtl.ca/programmation/lieux-de-memoire-du-quartier-chinois

En plus de cette programmation estivale diversifiée, l'Arrondissement de Ville-Marie contribue à la revitalisation du secteur en facilitant des projets à fort impact social et environnemental, et en investissant quelque 125 000 $ en propreté. De plus, Ville-Marie :

prête un terrain vacant permettant d'accueillir un jardin collectif. En partenariat avec la Table ronde du Quartier chinois, ce projet permettra de mobiliser la communauté autour de l'agriculture urbaine.

déploie un plan de verdissement pour déminéraliser et végétaliser certains tronçons de rue, pour installer des corolles végétalisées et pour augmenter la canopée.

facilite une nouvelle vocation pour le pavillon et la place Sun-Yat-Sen, en plus d'y avoir déjà installé une fontaine à eau dans le cadre du projet « De l'eau dans ta gourde ».

C'est sans compter l'octroi par la Ville d'un montant de 125 000 $ à la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent pour le soutien à la Table ronde du Quartier chinois. Par ce financement, l'Arrondissement souhaite contribuer, de concert avec la Table, à la revitalisation du Quartier chinois afin d'en faire un lieu d'ancrage social, culturel, communautaire et économique.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]