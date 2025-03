Au Canada , de nombreux enfants n'ont pas accès à une alimentation saine et suffisante 1

Seulement 39 % des enfants et des adolescents (5 à 17 ans) font suffisamment d'activité physique 2

Les interventions communautaires visent à améliorer la qualité de vie, l'activité physique et l'accès à des aliments nourrissants chez les enfants

Un partenariat de trois ans vise à aider les enfants d'âge scolaire (6 à 13 ans)

MISSISSAUGA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Ophea, 8 80 Cities, l'Université Brock et Novo Nordisk Canada Inc. ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pour soutenir la santé et le bien-être des enfants. Cultiver des environnements sains : Mississauga a pour objectif d'améliorer l'activité physique, l'accès à des aliments nourrissants et la qualité de vie globale dans les communautés urbaines mal desservies. Réunissant des partenaires comme les communautés scolaires, les administrations municipales, les établissements universitaires et des organisations à but non lucratif, l'initiative soutiendra la ville de Mississauga dans la conception conjointe, la mise en œuvre et l'évaluation de solutions adaptées qui répondent aux besoins de la collectivité.

L'insécurité alimentaire chez les enfants et les jeunes a augmenté au Canada1. En 2022, 18 % des familles canadiennes ont déclaré avoir été en situation d'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents, les familles vivant dans les zones urbaines et les populations racisées et immigrantes étant touchées de manière disproportionnée3. De plus, seulement la moitié des enfants âgés de 5 à 11 ans atteignent les niveaux d'activité physique recommandés2.

Ces difficultés rencontrées pendant l'enfance peuvent avoir un impact sur la santé et la qualité de vie à long terme3. La promotion de l'accès à des aliments nourrissants et de l'activité physique pendant l'enfance est essentielle pour favoriser une croissance et un développement sains et pour réduire le risque de présenter de nombreux problèmes de santé à l'âge adulte, notamment une maladie du cœur, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, le cancer et la dépression4.

En donnant la priorité aux initiatives qui favorisent l'activité physique, l'accès à des aliments nourrissants et une meilleure qualité de vie, il est possible de faire une différence considérable en faveur du bien-être des enfants, de l'amélioration de la santé tout au long de la vie et du renforcement des collectivités. Grâce à des interventions fondées sur des données probantes, conçues conjointement avec les collectivités pour avoir un impact réel et durable, Cultiver des environnements sains : Mississauga soutiendra la santé des enfants d'âge scolaire en créant un éventail d'initiatives visant à accroître l'accès à des aliments nutritifs et à des lieux sûrs pour qu'ils puissent être actifs. Pour y parvenir, nous mobilisons les collectivités, favorisons la confiance et établissons des relations respectueuses entre les principaux fournisseurs de services afin de créer conjointement des environnements qui favorisent le bien-être des enfants. Cultiver des environnements sains : Mississauga est un partenariat de trois ans qui fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation à trois moments différents jusqu'en 2027.

Cultiver des environnements sains : Mississauga est la mise en œuvre canadienne de l'initiative mondiale Cities for Better Health (CBH) Childhood Obesity Prevention Initiative (COPI) de Novo Nordisk, qui permettra à six villes de six pays de donner la priorité à des partenariats intersectoriels dans le but de promouvoir la santé et le bien-être général des enfants et des jeunes.

Déclarations des partenaires :

« Dans une ville aussi diversifiée que Mississauga , nous savons que l'égalité d'accès à des aliments sains, à des espaces sûrs pour l'activité physique et à des possibilités d'épanouissement ne devrait jamais dépendre du code postal ou de la situation économique d'un enfant. Cultiver des environnements sains : Mississauga est plus qu'une initiative; il s'agit d'un engagement à éliminer les obstacles systémiques qui empêchent trop d'enfants de réaliser leur plein potentiel. En collaborant avec nos partenaires communautaires, nous prenons des mesures significatives pour créer un avenir où chaque enfant de Mississauga aura la possibilité de grandir en bonne santé, avec confiance et prêt à réussir. » - Carolyn Parrish , Mairesse, Ville de Mississauga





« Chaque enfant a le droit de grandir en bonne santé, indépendamment de qui il est et de l'endroit où il vit. La meilleure façon d'améliorer l'activité physique, l'alimentation saine et la qualité de vie en général est d'adopter des approches collaboratives fondées sur des données probantes, comme le fait Cultiver des environnements sains : Mississauga , un projet auquel Novo Nordisk est fière de s'associer. » - Vince Lamanna, Président, Novo Nordisk Canada Inc.

À propos d'Ophea

Ophea est un organisme de bienfaisance enregistré qui encourage un mode de vie sain et actif dans les écoles et les collectivités par le biais de programmes et de services de qualité, de partenariats et d'actions de sensibilisation. Depuis 1921, nous travaillons en partenariat avec des conseils scolaires, la santé publique, les gouvernements, des organismes non gouvernementaux et des entreprises afin de créer des programmes et services innovateurs. Nous sommes animés par la vision que les enfants et les jeunes valorisent les bienfaits d'une vie saine et active et en jouissent durant toute leur vie. Pour en savoir plus, visitez ophea.net/fr.

À propos de 8 80 Cities

8 80 Cities est un organisme sans but lucratif situé à Toronto, au Canada. Notre mission est de susciter des actions et de remettre en question le statu quo afin de créer des villes plus saines, plus équitables et plus durables pour tous. Nous nous engageons à transformer les villes en des lieux où les gens peuvent marcher, faire du vélo, utiliser les transports en commun et profiter de parcs et d'espaces publics dynamiques. Notre approche consiste à mobiliser les citoyens et les communautés de divers secteurs pour inspirer la création de villes accessibles, sécuritaires et agréables pour tous. Nous réalisons notre mission à travers des projets financés par des subventions, la recherche, la sensibilisation et nos services innovants. Pour en savoir plus, visitez : 880cities.org.

À propos de l'Université Brock

L'Université Brock est un établissement d'enseignement complet offrant des programmes académiques variés et une recherche de calibre mondial. Située dans la pittoresque région du Niagara, en Ontario, sur le territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe, Brock se trouve au cœur d'une réserve de biosphère de l'UNESCO. Avec près de 600 professeurs et chercheurs à temps plein, l'université propose plus de 70 programmes de premier cycle et 50 programmes de cycles supérieurs répartis dans 7 facultés dynamiques. Ses 19 000 étudiants viennent de partout au Canada et du monde entier. L'expérience étudiante réputée de Brock est enrichie par une approche axée sur l'apprentissage par l'expérience, comme en témoignent les partenariats communautaires, le bénévolat et l'un des programmes coopératifs les plus importants et les plus réussis de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez brocku.ca.

À propos de Novo Nordisk

Fondée en 1923, Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des soins de santé et dont le siège se situe au Danemark. Forts de notre héritage dans le domaine du diabète, nous avons pour objectif de susciter le changement et de vaincre les maladies chroniques graves. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, à terme, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 63 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur novonordisk.ca, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

