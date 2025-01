Cuisiner sans se ruiner - Recettes d'ici lance son premier livre de recettes…gratuit!

MONTRÉAL, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Alors que les Québécois.es profitent d'un moment de répit après les dépenses des fêtes, bien manger tout en respectant son budget devient une priorité. Recettes d'ici, la plateforme culinaire de la Famille du lait, démarre l'année en beauté avec le lancement de son tout premier livre de recettes numérique 100% gratuit! Ce livre rassemble 100 recettes économiques, idéales pour les déjeuners, dîners et soupers, et propose des plats variés - des recettes simples aux options plus originales - pour tous les goûts et budgets.

Pourquoi un livre de recettes numérique gratuit ?

Face à une baisse de près de 20 % des ventes de livres de recettes entre 2021 et 2023, selon Gaspard, l'outil de mesure des ventes de livres au Québec, et aux défis budgétaires rencontrés par de nombreuses familles en début d'année, la Famille du lait a décidé de proposer une alternative accessible.

« Nous savons qu'en début d'année, de nombreuses familles québécoises doivent composer avec des budgets plus serrés. C'est ce qui nous a motivé à créer un outil culinaire pratique, gratuit et adapté aux réalités d'aujourd'hui, et c'est avec fierté que nous lançons notre tout premier livre de recettes numérique », déclare Julie Gélinas, directrice marketing, Les Producteurs de lait du Québec.

Les recettes ont été soigneusement sélectionnées parmi les plus populaires de la catégorie petits budgets du répertoire web. Avec des propositions qui mettent en valeur des coupes de viande accessibles, des légumineuses polyvalentes et des ingrédients simples et peu nombreux, ce livre prouve qu'on peut cuisiner avec saveur sans sacrifier la qualité ni le goût!

Des recettes aimées des Québécois.es

Depuis sa création, le site Recettes d'ici ne cesse de séduire les familles québécoises : plus de 530 000 recettes imprimées et plus d'un million de visites trimestrielles témoignent de son immense popularité.

En plus de son tout nouveau livre de recettes numérique, le site propose des outils pour simplifier la planification des repas :

Menu sur mesure , qui permet de générer un menu personnalisé en seulement trois questions;

, qui permet de générer un menu personnalisé en seulement trois questions; Vide Frigo , conçu pour optimiser les ingrédients disponibles dans la cuisine et les transformer en plats savoureux.

Le livre est maintenant accessible, offrant une occasion idéale de cuisiner des repas économiques tout en redécouvrant le plaisir de bien manger.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 333 fermes laitières qui livrent plus de 3,5 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,38 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec près de 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus d'un milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les producteurs de lait ont investi 813 millions de dollars en 2023 en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux et atteindre les objectifs de carboneutralité. À cet effet, ils se sont dotés d'un plan de développement durable.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Renseignements : Anne-Sophie Trihey, [email protected], 514-378-8540