TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (la « fiducie ») (TSX: CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que les huit candidats fiduciaires indiqués dans la circulaire d'information de la direction datée du 9 mars 2026 ont été élus fiduciaires de la fiducie à son assemblée annuelle des porteurs de parts (l'« assemblée ») tenue le 12 mai 2026. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des fiduciaires qui a eu lieu à la réunion sont présentés ci-dessous.

Dans le cadre d'un vote, les huit candidats suivants ont été élus fiduciaires de la fiducie par les porteurs de parts de fiducie et les porteurs de parts spéciales avec droit de vote de la fiducie de placement CT REIT (collectivement, les « porteurs de parts »). La fiducie a reçu les votes suivants des porteurs de parts relativement à l'élection des huit candidats :

Candidat Nombre de

votes pour % de votes

pour Nombre

d'abstentions % d'abstentions

Pauline Alimchandani 191 567 420 99,86 % 261 308 0,14 %

Heather Briant 189 694 680 98,89 % 2 134 048 1,11 %

Thomas J. (TJ) Flood 190 890 246 99,51 % 938 482 0,49 %

Anna Martini 191 452 448 99,80 % 376 280 0,20 %

Dean McCann 190 324 330 99,22 % 1 504 398 0,78 %

John O'Bryan 191 218 898 99,68 % 609 830 0,32 %

Kevin Salsberg 191 652 814 99,91 % 175 914 0,09 %

Kelly Smith 191 730 743 99,95 % 97 985 0,05 %



Chacun des huit candidats élus siégera au conseil d'administration de la fiducie jusqu'à la prochaine élection annuelle des fiduciaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé.

À propos de la Fiducie de placement immobilier CT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 375 immeubles totalisant une superficie locative brute de 31,7 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le principal locataire de CT REIT. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ctreit.com.

Pour de plus amples renseignements

Médias : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480­-8453, [email protected]

Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)