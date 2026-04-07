Avis aux médias - CT REIT présentera les résultats du premier trimestre et tiendra son assemblée annuelle des porteurs de parts English

Nouvelles fournies par

CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

07 avr, 2026, 08:30 ET

TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) organise une conférence téléphonique concernant ses résultats du premier trimestre de 2026 et tiendra son assemblée annuelle des porteurs de parts.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2026

QUAND : Publication des résultats le lundi 11 mai 2026, après la clôture du marché
                Conférence téléphonique tenue le mardi 12 mai 2026, à 8 h (HE)

LIEN VERS LA DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/3fpjuiku/

La conférence téléphonique sera diffusée intégralement et en direct à 8 h (HE) à l'adresse www.ctreit.com dans la section « Events and Webcast » sous « News and Events » et sera archivée pendant 12 mois.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : Pour les analystes de couverture seulement : https://register-conf.media-server.com/register/BIcd47b08933b741e39e797f25abb77fdf

Après votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer et le NIP unique pour vous joindre à l'appel.

QUOI : Assemblée annuelle des porteurs de parts

QUAND : Le mardi 12 mai 2026, à 10 h (HE)

Webdiffusion audio en direct à l'adresse : https://meetings.400.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting/400-494-683-197

Téléphone (en mode écoute seulement) : 1 877 664-8886 (Canada et É.-U.)
Pour plus de détails, consultez le site www.ctreitagm.com

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Pour obtenir davantage de renseignements : Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]; Médias : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480-8453, [email protected]

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