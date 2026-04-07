TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) organise une conférence téléphonique concernant ses résultats du premier trimestre de 2026 et tiendra son assemblée annuelle des porteurs de parts.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2026

QUAND : Publication des résultats le lundi 11 mai 2026, après la clôture du marché

Conférence téléphonique tenue le mardi 12 mai 2026, à 8 h (HE)

LIEN VERS LA DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/3fpjuiku/

La conférence téléphonique sera diffusée intégralement et en direct à 8 h (HE) à l'adresse www.ctreit.com dans la section « Events and Webcast » sous « News and Events » et sera archivée pendant 12 mois.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : Pour les analystes de couverture seulement : https://register-conf.media-server.com/register/BIcd47b08933b741e39e797f25abb77fdf

Après votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer et le NIP unique pour vous joindre à l'appel.

QUOI : Assemblée annuelle des porteurs de parts

QUAND : Le mardi 12 mai 2026, à 10 h (HE)

Webdiffusion audio en direct à l'adresse : https://meetings.400.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting/400-494-683-197

Téléphone (en mode écoute seulement) : 1 877 664-8886 (Canada et É.-U.)

Pour plus de détails, consultez le site www.ctreitagm.com

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

Pour obtenir davantage de renseignements : Investisseurs : Lesley Gibson, 416 480-8566, [email protected]; Médias : Ligne réservée aux médias de Canadian Tire, 416 480-8453, [email protected]