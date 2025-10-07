CSL | Retard dans la modernisation des plateaux techniques : un poids qui pèse lourd dans les négociations gouvernement-médecins

PIEDMONT, QC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - En réaction à l'article publié par Radio-Canada le 29 septembre 2025, « Christian Dubé veut que 1,2 million de patients soient pris en charge dès janvier », la Coalition Santé Laurentides (CSL) souhaite exprimer ses grandes préoccupations, qui remet en cause la faisabilité d'une prise en charge complète des patients orphelins pour 2026.

Perte de médecins dans les Laurentides à court terme

La CSL salue le processus de médiation initié par la présidente du Conseil du trésor, Mme France Élaine Duranceau, qui fût accepté par les fédérations de médecins. En ce sens, la CSL demande à toutes les parties concernées de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à une entente négociée.

La Coalition s'inquiète toutefois de l'impact d'un échec ou d'un accord insatisfaisant, qui pourrait aggraver la pénurie de médecins dans la région. Ces scénarios risqueraient d'entraîner des départs précoces à la retraite, d'augmenter les transferts vers le secteur privé ou encore l'exode de médecins vers d'autres provinces - des tendances déjà observées qui fragilisent l'accès aux soins dans les Laurentides.

145 525 citoyennes et citoyens des Laurentides en attente d'un médecin de famille

Selon les récentes données obtenues par le CSL, ce sont 145 525 citoyennes et citoyens des Laurentides qui attendent d'être pris en charge par un médecin de famille, soit 12,13 % de l'ensemble des Québécoises et Québécois dans la même situation. Afin de souligner l'ampleur du défi dans les Laurentides, c'est plus d'une personne sur cinq qui est en attente d'être prise en charge par un médecin de famille en région, soit 21,6 % des Laurentiennes et Laurentiens.

En ce sens, la CSL demande que le gouvernement Legault fournisse les ressources nécessaires afin que le système de santé puisse fonctionner à pleine capacité, notamment en ce qui concerne la modernisation des plateaux techniques et la mise à niveau des infrastructures.

À quand des annonces concrètes pour les hôpitaux des Laurentides ?

Afin de soutenir les professionnels de la santé des Laurentides, qui portent ce fardeau à bout de bras depuis trop longtemps, la CSL exige que le ministre de la Santé, Christian Dubé, donne son approbation pour la modernisation des plateaux techniques et la mise en chantier des grands projets de Mont-Laurier, Saint-Eustache et Saint-Jérôme.

Un appel urgent pour des ressources et investissements

La CSL demande aussi au gouvernement du Québec d'offrir au personnel de la santé le soutien nécessaire afin de simplifier la prise en charge des citoyennes et citoyens des Laurentides, toujours en attente d'avoir un médecin de famille. Une infrastructure fonctionnelle alliée à un personnel qualifié est essentielle pour améliorer l'accès aux soins et répondre aux besoins croissants de la population.

Un retard qui fragilise l'accès aux soins

Le déficit chronique d'entretien et de construction des infrastructures hospitalières, combiné au retard dans la modernisation de plateaux techniques, limite la capacité des professionnels de la santé à prendre en charge un plus grand nombre de patients.

La lenteur du gouvernement à moderniser les hôpitaux et les plateaux techniques de la région, notamment ceux de Mont-Laurier, Saint-Jérôme et Saint-Eustache, fragilise grandement l'accès aux soins dans notre région. Cette lenteur complique grandement les négociations actuelles entre le gouvernent et les fédérations de médecins, au détriment des patientes et patients.

À propos du de la Coalition Santé Laurentides (CSL)

La Coalition Santé Laurentides (CSL) regroupe des élus des 76 municipalités, médecins, institutions d'enseignement supérieur, associations représentant les personnes âgées, gens d'affaires, comités d'usagers et organismes communautaires de la région des Laurentides. Elle agit comme porte-voix auprès des décideurs pour obtenir un financement et des infrastructures, et l'adéquation en professionnels de la santé, à la hauteur des besoins en matière de soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides. Le territoire que représente le CSL comprend une population de plus de 660 000 habitants, en plus des nombreux villégiateurs. Pour obtenir de plus amples informations : www.coalitionsantelaurentides.ca.

SOURCE Coalition Santé Laurentides (CSL)

Source : Karine Parizeau, Agente de recherche, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 419-2420 | [email protected]