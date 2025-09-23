La CSL se réjouit de l'ouverture d'un campus de médecine et de pharmacie à Saint-Jérôme

PIEDMONT, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La Coalition Santé Laurentides (CSL) accueille avec optimisme l'annonce de l'ouverture prochaine d'un campus complet de médecine et de pharmacie à Saint-Jérôme, porté par l'Université de Montréal. Ce campus permettra de former directement dans les Laurentides des cohortes d'étudiantes et d'étudiants en médecine et en pharmacie, offrant ainsi un levier stratégique pour améliorer l'accès aux soins médicaux essentiels dans la région.

L'arrivée de cette nouvelle institution dans les Laurentides, 4e région en importance au Québec, vient renforcer la légitimité accrue des demandes de la CSL, notamment l'urgence d'obtenir les ressources médicales nécessaires pour répondre aux besoins criants de la région.

Se distinguant comme l'une des régions à la croissance démographique la plus rapide du Québec, la population des Laurentides devrait augmenter de 5,1 % entre 2026 et 2031, soit plus du double de la moyenne provinciale qui s'élève à 2,1 %. Cette croissance exerce une pression constante sur un système de santé déjà fragilisé par une pénurie persistante de professionnels de la santé.

« Voir ce projet se concrétiser dans notre région est une action tangible qui contribuera à combler partiellement le fossé entre les besoins croissants de la population et les offres de soins limitées », souligne M. Marc L'Heureux, président de la CSL et préfet de la MRC des Laurentides. « Former nos futurs médecins et pharmaciens au cœur même de leur communauté multiplie les chances qu'ils s'y enracinent et exercent régionalement. Toutefois, il est crucial que les conditions soient réunies pour qu'ils restent. »

PREM et PEM : un ajustement incontournable

La CSL rappelle que le succès de cette initiative passera aussi par une planification rigoureuse des effectifs médicaux. Les Plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM) et les Plans d'effectifs médicaux (PEM) devront être adaptés. Ces outils régulent la répartition équitable des médecins de famille dans toutes les régions du Québec (PREM) et fixent la capacité d'accueil des établissements pour l'ensemble des spécialités médicales (PEM).

Sans ces ajustements, l'objectif de retenir les nouveaux diplômés en médecine dans les Laurentides risque de ne pas se concrétiser pleinement.

Face à un système de santé malade, particulièrement en région, ce campus représente un premier soin prometteur pour amorcer la guérison dans les Laurentides. La CSL invite tous les acteurs concernés à unir leurs forces pour faire de ce campus un véritable catalyseur de changement durable.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutient les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

SOURCE Coalition Santé Laurentides (CSL)

Source : Karine Parizeau, agente de recherche, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450 419-2420 | [email protected]