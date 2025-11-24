Coalition Santé Laurentides : La Loi 2 représente un obstacle à la reprise des négociations entre le gouvernement et les médecins

PIEDMONT, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La Coalition Santé Laurentides (CSL) exprime sa profonde préoccupation face à l'article publié le 19 novembre dans La Presse « Plus de 60 000 patients pourraient perdre leur médecin de famille », révélant que plus de 60 000 patients dans la région des Laurentides et de Lanaudière risquent de perdre leur médecin de famille en raison des dispositions de la Loi 2. Cette situation s'inscrit dans un contexte de sous-financement chronique du système de santé dans les Laurentides et pourrait aggraver une crise des soins de première ligne, déjà difficile en région.

Dans le contexte actuel, l'adoption de la Loi 2 tend à provoquer la défection de médecins, qui préfèrent quitter la région ou réduire leur pratique, ce qui a comme conséquence la fermeture ou la réduction des services de certaines cliniques. En ce sens, l'impact risque aussi de se faire sentir sur les autres professionnels de la santé qui collabore étroitement avec les médecins, particulièrement dans les GMF. Sans égard au conflit actuel, il est important de noter que la région des Laurentides trône déjà au sommet des pires régions pour le plus grand nombre de citoyens sans médecin de famille dans la province.

La Loi 2, un frein à la reprise des négociations entre le gouvernement du Québec et les fédérations de médecins : Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)

La CSL demande au premier ministre du Québec, qui a l'obligation de résultat pour la population, à prendre tous les moyens nécessaires afin de ramener à la table des négociations les fédérations, même de suspendre temporairement la Loi 2 s'il le faut. Il est impératif que les négociations entre son gouvernement et les fédérations de médecins puissent reprendre dans les plus brefs délais.

Daniel Bourdon, préfet de la MRC Antoine-Labelle et membre de la CSL, commente :

« C'est un euphémisme de dire qu'il y a un bris de confiance entre le gouvernement et les fédérations représentant les médecins. La Loi 2 représente un obstacle à la reprise des négociations, limitant la capacité de négocier de manière constructive. En suspendant temporairement la loi, ne serait-ce que pour quelques mois, le gouvernement créerait un climat favorable au dialogue. Pour le bien des citoyens, les deux (2) parties doivent reprendre les discussions avec ouverture afin d'éviter que ce conflit impacte notre système de santé à long terme. Tout le monde reconnaît que le statu quo n'est pas viable. Ce sont les citoyens qui doivent sortir gagnants de cette négociation. »

Rappelons que cette loi vise à instaurer la responsabilité quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services.

Les répercussions possibles de la Loi 2 plus dommageables que les départs massifs de près de 4000 infirmières en 1997 ?

En juillet 1997, six mois après le lancement du programme de départ volontaire lancé par le gouvernement de Lucien Bouchard et alors que Jean Rochon était le ministre de la Santé, près de 4000 infirmières et infirmiers avaient opté pour une retraite anticipée. L'impact de ces départs est encore ressenti aujourd'hui, notamment en raison de la perte de l'expertise, des défis liés au recrutement, et à la formation de nouvelles infirmières. En ce sens, la CSL craint des répercussions similaires à moyen et long terme sur le réseau de la santé, si rien n'est fait pour freiner l'exode des médecins qui semble se dessiner:

« Depuis de nombreuses années, les Laurentides souffrent d'un sous-financement structurel important et doivent composer avec des infrastructures hospitalières désuètes. Le CISSS des Laurentides peine déjà à recruter un nombre suffisant de professionnels pour répondre aux besoins de notre population, dans les six (6) hôpitaux. Déjà alarmante, la pénurie de médecins, d'infirmières et autres professionnels de la santé risque de s'accélérer avec l'impasse actuelle, ce qui pourrait mener à une situation encore plus dommageable que celle vécue après 1997 : augmentation des listes d'attente, surcharge des urgences hospitalières déjà débordées, diminution de la qualité des soins offerts, dégradation des services de premières lignes, etc. La CSL claironne depuis plusieurs années que les Laurentides vont frapper le mur avec nos hôpitaux. Actuellement, on s'inquiète aussi pour nos GMF, » mentionne Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides et président de la CSL.

Enlever les irritants pour assurer un dialogue ouvert et constructif

La CSL presse le premier ministre du Québec à prendre tous les moyens, incluant la mise sur pause de la Loi 2, afin de permettre un dialogue constructif entre les parties impliquées, et ce, pour le bien de la population des Laurentides et du Québec.

La CSL presse la FMOQ et la FMSQ de retourner à la table de négociation avec de l'ouverture nécessaire afin de développer des solutions pérennes visant à assurer à tous un accès à des services de première ligne de qualité et une prise en charge efficace, dans un délai raisonnable, tout en préservant la qualité des soins.

La CSL réitère son engagement en faveur d'un système de santé accessible et adéquatement financé. En ce sens, la CSL exhorte les parties à répondre positivement aux propositions déposées ci-dessus et agir rapidement pour mettre fin à cette crise, afin d'assurer des soins de qualité à nos citoyens.

À propos du de la Coalition Santé Laurentides (CSL)

La Coalition Santé Laurentides (CSL) regroupe des élus des 76 municipalités, médecins, institutions d'enseignement supérieur, associations représentant les personnes âgées, gens d'affaires, comités d'usagers et organismes communautaires de la région des Laurentides. Elle agit comme porte-voix auprès des décideurs pour obtenir un financement et des infrastructures, et l'adéquation en professionnels de la santé, à la hauteur des besoins en matière de soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides. Le territoire que représente le CSL comprend une population de plus de 660 000 habitants, en plus des nombreux villégiateurs. Pour obtenir de plus amples informations : www.coalitionsantelaurentides.ca.

