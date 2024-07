CSafe lance l'expéditeur de palettes réutilisables Silverpod pour aider les sociétés pharmaceutiques à réduire leurs coûts d'élimination et à atteindre leurs objectifs de développement durable

Le nouvel expéditeur de palettes, qui améliore la rentabilité et l'efficacité opérationnelle tout en réduisant l'impact environnemental; offre une visibilité en temps réel grâce à la connectivité infonuagique

Voici les principales caractéristiques du produit :

Fait à partir de composants entièrement réutilisables et de réfrigérants recyclables à base de substance à changement de phase

Nouveau dispositif de suivi en temps réel intégré permettant un suivi de l'emplacement du GPS, de la température, des chocs et de l'inclinaison

Le modèle de location réduit les coûts d'élimination et les inconvénients, soutenu par le programme de recyclage et de réutilisation de CSafe

Offert aux entreprises pharmaceutiques et aux transitaires du monde entier

MONROE, Ohio, 29 juillet 2024 /CNW/ - CSafe, un fournisseur d'une gamme complète de solutions d'expédition actives et passives à température contrôlée pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé le lancement d'un nouvel expéditeur de palettes réutilisables - le Silverpod MAX RE - avec une foule de caractéristiques mises à jour. Le nouveau produit amélioré aidera les clients du secteur pharmaceutique du monde entier à réduire leurs coûts d'élimination, à atteindre leurs objectifs de développement durable et à améliorer la transparence logistique tout au long du parcours d'expédition.

CSafe a pris son expéditeur passif de palettes Silverpod MAX reconnu à l'échelle mondiale et l'a amélioré dans un souci de ecyclage afin de créer le Silverpod MAX RE, un expéditeur de palettes PCM très durable entièrement fabriqué de composants réutilisables. Ce produit aide directement l'industrie à atteindre des objectifs de développement durable nouvellement imposés et de plus en plus rigoureux, contribuant ainsi à une industrie du transport plus durable.

Les nouvelles caractéristiques comprennent également un enregistreur de données TracSafe RLT intégré pour suivre l'emplacement de l'expédition, qui s'intègre à CSafe Connect (l'écosystème intégré de la chaîne d'approvisionnement numérique de CSafe). Cela permet aux clients d'obtenir une visibilité en temps réel de leurs expéditions tout au long du trajet. Il assure également le suiivi de la température de la charge utile, de la température ambiante externe, des chocs, de l'inclinaison et de l'emplacement du GPS.

Le nouvel expéditeur, qui offre plus de 120 heures de protection thermique, est fabriqué à partir de panneaux extérieurs durables offrant une protection prolongée des rebords et des capuchons de coin qui peuvent être utilisés à maintes reprises. Il est offert selon un modèle de location où CSafe gère entièrement le cycle de vie et le retour du produit, éliminant ainsi les coûts d'élimination et les inconvénients pour le client. Le produit est disponible emballé à plat pour la livraison, l'entreposage et l'assemblage les plus rentables.

Patrick Schafer, chef de la direction de CSafe, a déclaré : « La réutilisabilité et la qualité sont des éléments importants pour les sociétés pharmaceutiques qui doivent atteindre leurs objectifs de développement durable, et nous voulons leur faciliter la tâche. « Avec le Silverpod MAX RE, nous avons transformé l'un de nos expéditeurs phares les plus aimés en un produit entièrement durable, tout en continuant d'offrir la technologie de haute qualité et de premier ordre pour laquelle CSafe est reconnue. »

Pour en savoir plus, visitez le site https://csafeglobal.com/bulk-air-cargo/silverpod-max-re/#tech-specs

À propos de CSafe

CSafe offre une gamme complète de solutions d'expédition thermique pour la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », l'expertise approfondie de l'industrie et son engagement envers l'innovation, CSafe répond à vos exigences en proposant la meilleure solution pour vos besoins. Offrant des solutions pour presque toutes les tailles, durées et températures, CSafe est au cœur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

