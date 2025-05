M. Prendiville possède plus de 25 ans d'expertise en matière de produits, d'ingénierie, d'automatisation et d'opérations de la chaîne d'approvisionnement

MONROE, Ohio, 7 mai 2025 /CNW/ - CSafe, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'expédition à température contrôlée active et passive pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui que Niall Prendiville avait rejoint son équipe en tant que chef de produit.

Niall Prendiville, CSafe

Niall est un leader mondial en matière de produits et d'ingénierie qui possède une grande expertise dans les domaines de l'ingénierie, de l'automatisation et des opérations de la chaîne d'approvisionnement. Il a dirigé avec succès le développement de produits, l'ingénierie et les transformations commerciales dans des secteurs de haute technologie, notamment l'automatisation des entrepôts, les systèmes d'alimentation électrique et l'aérospatiale. En tant que chef de produit chez CSafe, il dirigera l'innovation, la stratégie produit et la commercialisation pour soutenir le succès à long terme de l'entreprise à travers le portefeuille robuste de CSafe de solutions d'expédition à température contrôlée actives et passives pour les sciences de la vie, la thérapie cellulaire et génique, les applications militaires et plus encore.

Tout au long de sa carrière, Niall s'est concentré sur la gestion allégée, le développement de produits et la commercialisation de solutions innovantes. Il a une solide expérience de la mise sur le marché de produits, de l'optimisation des processus de développement et de la mise en adéquation de la technologie avec les objectifs de l'entreprise. Son expertise en matière de gestion des coûts, de développement des opérations et de rentabilité a aidé les entreprises à améliorer leur offre de produits et leur influence sur le marché.

Basé à Monroe, dans l'Ohio, au siège social de CSafe, Niall Prendiville sera en mesure de diriger la feuille de route mondiale des produits de CSafe et de soutenir la mission de l'entreprise qui consiste à s'assurer que les patients du monde entier reçoivent les médicaments et les traitements dont ils ont besoin.

« Niall dispose d'une grande expérience en matière de stratégie et d'ingénierie des produits. Alors que nous continuons à occuper une position de leader sur le marché avec notre portefeuille global de solutions, nous allons encore accélérer le développement de nos produits, en nous concentrant continuellement sur la satisfaction des besoins de nos clients et sur la création d'une valeur significative, a déclaré Patrick Schafer, chef de la direction. Nous sommes heureux d'accueillir Niall dans notre équipe, où ses compétences nous aideront à donner vie à notre vision future des produits. »

Personne-ressource pour les médias :

Lauren LaVelle

Directrice principale, Marketing

Ligne directe : +1 513 713 1913

Courriel : [email protected]

Site Web : csafeglobal.com

À propos de CSafe

Depuis 1979, CSafe s'engage à faire en sorte que les traitements vitaux parviennent aux patients du monde entier. Avec une approche centrée sur le patient, une expertise industrielle approfondie et une concentration sur l'innovation, soutenue par une offre de services inégalée, CSafe offre une tranquillité d'esprit grâce à des solutions à température contrôlée de premier ordre pour la livraison de produits destinés à améliorer la qualité de vie. CSafe propose un portefeuille complet de solutions actives et passives pour le fret aérien en vrac, les colis, les cellules et les gènes, les produits spécialisés et les solutions numériques avancées. - Température assurée. Vie améliorée. csafeglobal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2679503/CSafe_DARK_BLUE_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2680367/Niall_Prendiville_Headshot.jpg

SOURCE CSafe