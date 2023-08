Crystal S. Denlinger, M. D., FACP, nommée nouvelle cheffe de la direction du National Comprehensive Cancer Network; Robert W. Carlson, M. D., part à la retraite après plus de 10 ans à la tête de l'organisation mondiale d'oncologie à but non lucratif

La Dre Denlinger exerce depuis longtemps un leadership mondial en matière de soins aux personnes atteintes de cancer au sein du NCCN et à l'extérieur de celui-ci. Elle a été nommée jeune chercheuse lauréate du NCCN en 2012 et a reçu le prix Rodger Winn du NCCN en 2018 pour son leadership, son dynamisme et son engagement exemplaires dans l'élaboration des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN ( NCCN Guidelines MD). Avant sa nomination en tant que conseillère scientifique en chef en janvier 2021, elle a présidé le groupe d'experts sur le programme de survie participant aux lignes directrices du NCCN (NCCN GuidelinesMD), rôle auparavant occupé par le Dr Carlson; a participé au groupe d'experts sur les cancers osseux, œsophagiens/gastriques et primaires occultes, au groupe d'experts sur l'oncologie chez les adultes plus âgés; a participé au comité de rédaction du JNCCN (Journal of the National Comprehensive Cancer Network), ainsi qu'à de nombreux résumés et comités d'examen scientifique; et a participé aux travaux du NCCN sur les lignes directrices harmonisées du NCCN ( NCCN Harmonized GuidelinesMC ) pour l'Afrique subsaharienne.

Depuis qu'elle a rejoint le NCCN à temps plein, elle a fourni des conseils organisationnels, a lancé des programmes pilotes pour le Bulletin sur l'équité en santé, a supervisé la facilitation des subventions de recherche en oncologie par l'entremise du Programme de recherche en oncologie du NCCN, et s'est fait la championne des efforts de sensibilisation du NCCN visant à améliorer les politiques et les soins liés au cancer à l'échelle mondiale. La Dre Denlinger a également supervisé le Compendium des médicaments et produits biologiques du NCCN (NCCN CompendiumMD), le Compendium des biomarqueurs du NCCN (NCCN Biomarkers CompendiumMD), et la bibliothèque des modèles de prescription de chimiothérapie du NCCN (NCCN TemplatesMD).

« La Dre Denlinger est la personne idéale pour poursuivre le travail impressionnant et durable du Dr Carlson à la tête de cet organisme d'oncologie de premier plan », a déclaré John W. Sweetenham, M. D., FRCP, FACP, FASCO, professeur de médecine et directeur associé des affaires cliniques du Réseau du cancer au Centre de cancérologie complet Harold C. Simmons de l'UT Southwestern; président du conseil d'administration du NCCN. « Tout au long de sa carrière, elle s'est engagée à améliorer les résultats et les expériences de toutes les personnes atteintes de cancer. La Dre Denlinger est aimée dans l'ensemble du NCCN et de la communauté de l'oncologie en général. Ses efforts inlassables et son excellence dans le traitement des patients, l'avancement de nouvelles recherches, l'établissement de partenariats et la défense des intérêts devant le Capitole aideront le NCCN à continuer de définir et de promouvoir des soins de grande qualité, de grande valeur et axés sur les patients à l'échelle mondiale pour les années à venir. »

La Dre Denlinger a précédemment occupé les postes de cheffe en oncologie médicale gastro-intestinale; de directrice adjointe du programme de phase 1 de développement de médicaments précoces; de directrice du programme de survie; et de professeure agrégée au département d'hématologie et d'oncologie. Elle fait en outre partie des membres auxiliaires du corps professoral du centre de cancérologie Fox Chase, un établissement membre du NCCN .

La Dre Denlinger est diplômée d'un programme combiné de baccalauréat/études en médecine (M. D.) du College of New Jersey et de l'école de médecine de Rutgers New Jersey, qu'elle a suivi d'une résidence en médecine interne au centre médical Mount Sinai. Elle a également obtenu une bourse de recherche en hémato-oncologie au centre de cancérologie Fox Chase de l'hôpital universitaire de Temple. Elle est l'auteure de centaines d'articles et de résumés de recherche clinique et a reçu de nombreux prix d'organismes comme la American Society of Clinical Oncology (ASCO) Foundation et l'American College of Physicians.

À titre de cheffe de la direction, la Dre Denlinger supervisera plus de 150 employés au siège social mondial du NCCN, situé en périphérie de Philadelphie, en Pennsylvanie. Les tâches comprennent le maintien de la bibliothèque des lignes directrices du NCCN, la norme de référence en matière d'orientation clinique et de politique de prise en charge du cancer, mais aussi les guides de pratique clinique les plus complets et les plus souvent actualisés qui soient dans tous les domaines de la médecine. Elle dirigera et supervisera également des programmes faisant progresser les collaborations mondiales, les nouvelles recherches en oncologie, les publications à comité de lecture, les renseignements relatifs aux patients et les politiques en matière de cancer.

« Je veux être médecin depuis le cours préparatoire et oncologue depuis le lycée. J'ai pu constater par moi-même ce que c'est que d'être là pour un être cher lorsqu'il est atteint d'un cancer, qu'il soit au stade précoce ou avancé », a affirmé la Dre Denlinger. « Au cours des années que j'ai passées à voir des patients, à gérer des essais cliniques et à aider à mettre à jour des normes de soins internationales fondées sur des données probantes, j'ai constaté d'énormes progrès dans le traitement du cancer et dans les résultats obtenus. Je suis impatiente de continuer à servir partout où je peux faire le plus de bien pour le plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi je suis si honorée et enthousiaste d'accepter le rôle de cheffe de la direction du NCCN. Je remercie le Dr Carlson, le conseil d'administration du NCCN et tous mes collègues de m'avoir donné cette occasion. »

Une tradition d'amélioration et de facilitation de la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins en oncologie

Le Dr Carlson a annoncé pour la première fois son intention de prendre sa retraite en janvier 2023, soit 10 ans après avoir pris la barre du NCCN. Au moment où il est entré en fonction, le NCCN maintenait à jour 58 lignes directrices (NCCN GuidelinesMD) et 11 lignes directrices destinées aux patients (NCCN Guidelines for PatientsMD). Sous sa direction, le programme d'information clinique s'est étendu à 84 lignes directrices du NCCN, diffusant les dernières données probantes et les consensus d'experts sur le traitement de presque tous les types de cancer, ainsi que sur le dépistage, la prévention et les soins de soutien. La bibliothèque des lignes directrices du NCCN destinées aux patients compte maintenant 67 livres faciles à lire afin de donner aux personnes atteintes de cancer et aux soignants l'information dont ils ont besoin pour faire des choix de traitement éclairés.

L'utilisation des lignes directrices du NCCN a également augmenté considérablement au cours de la dernière décennie. Les lignes directrices ont été téléchargées 4,4 millions de fois en 2012 contre 13,3 millions de téléchargements en 2022. Ces ressources gratuites sont accessibles à plus de 1,7 million d'utilisateurs inscrits, dont près de la moitié sont situés à l'extérieur des États-Unis.

Depuis sa création, le Dr Carlson a fait passer le nombre de membres du NCCN de 21 institutions universitaires d'élite spécialisées dans le cancer à 33 centres universitaires d'élite à travers les États-Unis en avril 2023. Le nombre d'employés au siège social mondial du NCCN a également doublé pendant son mandat.

« Nous serons éternellement reconnaissants de la passion et de l'expertise que le Dr Carlson a apportées au rôle de chef de la direction du NCCN et de l'énorme différence qu'il a faite dans la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches partout au cours de son incomparable carrière », a affirmé le Dr Sweetenham. « Il a associé son engagement inébranlable en faveur de l'excellence à un engagement tout aussi inébranlable en faveur de la gentillesse et de la compassion. Cela a été particulièrement visible dans son travail en partenariat avec des experts locaux pour rendre les lignes directrices du NCCN plus accessibles dans les pays et les régions ayant des niveaux de ressources différents. Le Dr Carlson a également été le fer de lance de la campagne « Just Bag It », visant à améliorer la sûreté des traitements chimiothérapeutiques. Il a supervisé le travail croissant du NCCN pour lutter pour l'équité dans les soins aux personnes atteintes de cancer et l'inclusion d'un langage respectueux et inclusif dans les lignes directrices du NCCN. La reconnaissance et l'influence du NCCN en ce qui concerne les politiques nationales et mondiales en matière de soins aux personnes atteintes de cancer ont aussi augmenté de façon spectaculaire pendant son mandat. »

« Je suis ravi d'accueillir la Dre Denlinger à titre de nouvelle cheffe de la direction du NCCN et j'ai hâte de voir ce dernier à tirer parti de nos nombreuses réussites au fil du temps pour aider toutes les personnes atteintes de cancer à vivre une vie meilleure », a affirmé le Dr Carlson. « Ce fut un grand honneur de travailler avec autant de collègues, de patients et de défenseurs dévoués pour améliorer profondément l'accès à des soins oncologiques de grande qualité au fil des ans. »

La Dre Denlinger occupera le poste de cheffe de la direction du NCCN le 9 octobre 2023.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer NetworkMD ( NCCN MD) est un regroupement sans but lucratif de grands centres de cancérologie voués aux soins des patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, le caractère équitable et l'accessibilité des soins en cancérologie afin que les patients puissent profiter d'une vie meilleure. Les Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN GuidelinesMD) formulent des recommandations transparentes fondées sur des données probantes et consensuelles entre experts sur le traitement et la prévention du cancer, ainsi que sur les services de soutien aux malades.

