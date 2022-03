Cryptoactifs : forte hausse du nombre de signalements de fraude

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW/ - En 2021, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a reçu neuf fois plus de signalements de tentatives de fraude impliquant des cryptoactifs qu'en 2020. Ces fraudes sont notamment orchestrées par des réseaux structurés et très bien organisés qui opèrent à l'extérieur du Canada pour la plupart. C'est pourquoi, à l'occasion du Mois de la prévention de la fraude, l'Autorité réitère l'importance pour les Québécois de rehausser la garde face aux offres d'investissement diffusées sur les réseaux sociaux, tout particulièrement lorsqu'il est question d'acquérir et d'échanger des cryptoactifs.

« Sollicitations sur les réseaux sociaux, publicités accrocheuses, recours à des influenceurs pour mousser la popularité de leurs jetons : les fraudeurs ont recours à de nombreux stratagèmes pour leurrer leurs victimes. Prudence et vigilance sont les meilleurs remparts contre la fraude, les escroqueries et les abus », souligne le président-directeur général de l'Autorité, Louis Morisset.

Mois de la prévention de la fraude : deux campagnes

La fraude est un sujet qui préoccupe l'Autorité tout au long de l'année. Consciente que la prévention et la sensibilisation demeurent les meilleurs moyens d'outiller les Québécois et de développer les bons réflexes de vigilance, l'Autorité a déployé, au cours des derniers mois, une campagne de sensibilisation numérique concernant les risques associés aux cryptoactifs. Les vidéos ont été diffusées en deux temps sur des plateformes populaires auprès des jeunes. Le déploiement de cette campagne se poursuit en mars.

Toujours pendant le Mois de la prévention de la fraude, l'Autorité met de l'avant une nouvelle campagne numérique pour sensibiliser aux tentatives de fraude les Québécois qui espèrent réaliser un gain rapide avec des cryptoactifs : si vous vous intéressez aux cryptoactifs, sachez que les fraudeurs s'intéressent à vous! Soyez vigilants!

Avant d'investir dans les cryptoactifs

Avant d'investir par l'entremise d'un courtier, d'un représentant ou d'une plateforme de négociation en ligne (de cryptoactifs ou autres), il est important de vérifier si celui-ci apparaît au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer. Vous pouvez également consulter le site Web de l'Autorité pour vous aider à reconnaître les stratagèmes de fraude financière liés aux cryptoactifs.

Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

