NASHVILLE, Tennessee, 3 septembre 2025 /CNW - Crown Laboratories, Inc., une société de Revance, est fière d'annoncer que PanOxyl®, la marque primée de soins de la peau connue pour ses solutions efficaces contre l'acné, a officiellement été désignée nettoyant antiacnéique no 1 au Canada pour son nettoyant quotidien antiacnéique 4 %, selon les dernières données de NielsenIQ.

PanOxyl

Formulé avec du peroxyde de benzoyle à 4 %, le nettoyant antiacnéique de PanOxyl offre une efficacité puissante dans une formule douce et au pH équilibré, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne sur les peaux sensibles et à tendance acnéique. Il élimine les bactéries responsables de l'acné tout en aidant à désobstruer les pores et à prévenir les futures éruptions, sans trop assécher ni irriter la peau.

« Cette reconnaissance de NielsenIQ confirme ce que les dermatologues et les consommateurs savent depuis des années : PanOxyl offre des résultats réels, a déclaré Steve Gallopo, vice-président directeur et directeur commercial. Nous sommes honorés d'être le premier choix des Canadiens à la recherche d'une solution puissante et douce contre l'acné, et nous demeurons déterminés à aider les gens à retrouver confiance en leur peau. »

Disponible au Canada depuis 2022, le nettoyant antiacnéique PanOxyl Acne Wash continue de se distinguer par son approche accessible, mais efficace, du traitement de l'acné. Il est disponible à l'échelle nationale dans les principales pharmacies et auprès des détaillants en ligne.

À propos de PanOxyl

PanOxyl est une marque primée de soins de la peau axée sur le traitement clinique efficace de l'acné. Avec des formulations conçues pour lutter contre les éruptions sans compromettre la santé de la peau, les produits PanOxyl ont gagné la confiance des dermatologues et sont appréciés par les consommateurs du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.panoxyl.ca.

À propos de Revance

Revance est une entreprise mondiale de soins de la peau et d'esthétique à croissance rapide et dotée d'une très grande capacité d'acquisition qui s'engage à offrir des solutions cosmétiques novatrices et des soins de la peau de pointe pour chaque étape de la vie. Grâce à son portefeuille remarquable et à sa position sur le marché, Revance répond aux besoins changeants des patients et des consommateurs du monde entier grâce à l'innovation continue et à la commercialisation de nouveaux produits et traitements. Axée sur la science de la peau pour la vie, Revance continue d'étendre son empreinte mondiale, avec une distribution dans 60 pays et une importante occasion d'entrer sur de nouveaux marchés.

Le portefeuille équilibré de Revance comprend des produits novateurs dans le domaine de l'esthétique comme le DAXXIFY® (DaxibotulinumtoxinA) par injection, la collection de produits de comblement dermocosmétique RHA® de Teoxane SA et le SkinPen®, un appareil de pointe composé de microaiguilles. La technologie RHA® est brevetée et fabriquée en Suisse par Teoxane SA, et Revance est un distributeur indépendant de Teoxane SA qui offre la collection RHA de produits de comblement dermocosmétique sur le marché américain. De plus, son portefeuille de produits de soins de la peau comprend des marques de premier plan comme PanOxyl®, Blue Lizard®, StriVectin® et BIOJUVE®.

RHA® est une marque de commerce de TEOXANE SA.

Pour en savoir plus, consultez les sites Revance.com, RevanceAesthetics.com, CrownLaboratories.com et CrownAesthetics.com. Veuillez consulter les informations posologiques complètes relatives à DAXXIFY®, y compris la MISE EN GARDE encadrée et le guide d'utilisation médicale.

