NASHVILLE, Tennessee, 22 mai 2025 /CNW/ - Revance est fière d'annoncer que Blue Lizard Australian Sunscreen® s'associe au programme Summer 2025 Sun/Shade de The Bentway, une célébration dynamique des arts, de la culture et de la communauté organisée dans l'un des espaces publics les plus emblématiques de Toronto : sous l'autoroute Gardiner.

Portefeuille Blue Lizard - Canada (PRNewsfoto/Revance)

Alors que les villes du monde entier font face à des niveaux de chaleur urbaine accrus et à des risques croissants d'exposition au soleil, ce programme créatif explore le soleil en tant que collaborateur créatif et l'ombre en tant que nouvelle ressource publique.

Enracinée dans la conviction que la protection solaire et le plaisir en plein air vont de pair, Blue Lizard sera sur place lors de plusieurs événements passionnants tout au long de la saison, offrant des échantillons d'écran solaire minéral gratuit et faisant la promotion de la prudence au soleil au cœur de Toronto.

Voici les faits saillants de l'événement :

Lunettes de soleil lors de la fête de lancement nocturne (23 mai) - En collaboration avec Fashion Art Toronto, The Bentway donne le coup d'envoi de la saison avec une fête du crépuscule très dynamique mettant en vedette la danse, la mode et des prix. Les invités sont encouragés à porter leurs meilleures nuances pendant que Blue Lizard se joint à la célébration avec un panier-cadeau organisé rempli d'articles essentiels pour la protection de la peau en été, qui sera remis à un participant chanceux.

Événements familiaux Dino Run (14 juin et 19 juillet) - Les petits peuvent se joindre aux Dino Specialists costumés pour des matins remplis de musique, de récits et de jeux sur le thème des dinosaures avant de courir le long de la piste de patinage de 220 m de The Bentway. Blue Lizard commanditera l'événement au moyen d'échantillons d'écran solaire pour aider les enfants et les parents à en apprendre davantage sur l'importance de la sécurité solaire.

Soirées de patins à roulettes Golden Hour (les 27 juin et 25 juillet) - Au coucher du soleil, The Bentway se transforme en une patinoire rétro avec des DJ et des fournisseurs d'art locaux. Blue Lizard continuera de briller (sans se soucier des rayons UV du soleil) avec des échantillons d'écran solaire et des activations interactives pour tous les invités.

Blue Lizard est reconnue pour ses écrans solaires minéraux et s'engage à assurer la santé de la peau tout au long de la vie, tout en soutenant des moments communautaires inclusifs et joyeux.

« En tant que leader de confiance en matière de protection solaire, Blue Lizard se consacre à aider les gens à profiter du plein air en toute sécurité, a déclaré Steve Gallopo, vice-président directeur et directeur commercial, Consumer Skincare. Nous sommes ravis de nous associer à The Bentway et de participer à cette célébration estivale dynamique. C'est la façon idéale de créer des liens avec la communauté et de partager notre passion pour une protection solaire intelligente et simple. »

Blue Lizard est disponible partout au Canada chez Walmart, Shoppers Drug Mart, Amazon.ca, Well.ca et plus encore.

À propos de Blue Lizard®

Depuis près de 30 ans, Blue Lizard est un nom de confiance en matière de protection solaire, offrant une gamme complète d'écrans solaires minéraux conçus pour protéger tous les types de peau. Nos formules minérales 100 % recommandées par les dermatologues et les pédiatres sont exemptes de parfums, de parabènes et de phtalates qui peuvent irriter la peau sensible et sont exemptes d'oxybenzone et d'octinoxate, conformément à notre initiative « We Love the Reef™ » pour protéger les écosystèmes marins délicats. Doté de la technologie Smart Cap®, l'emballage des produits Blue Lizard permet également aux consommateurs de savoir si des rayons UV nocifs sont présents et leur rappelle de faire une nouvelle demande. Blue Lizard appartient à Crown Laboratories, Inc., une entreprise de Revance.

À propos de Revance

Revance est une entreprise mondiale d'esthétique et de soins de la peau à croissance rapide qui se concentre sur la prestation d'esthétiques novatrices et d'offres de soins de la peau de pointe tout au long de chaque étape de la vie. Avec un portefeuille de produits différenciés couvrant 60 pays, Revance répond aux besoins changeants des patients et des consommateurs du monde entier grâce à l'innovation continue et à la commercialisation de nouveaux produits et traitements.

Pour en savoir plus, visitez Revance.com, RevanceAesthetics.com, CrownLaboratories.com et CrownAesthetics.com.

