Croissance record de la population du Québec en 2019, mais important ralentissement dans les premiers mois de 2020

La croissance de la population québécoise a toutefois été brusquement freinée au cours de la première moitié de l'année 2020. Au 1 er juillet 2020, le Québec compte 8 575 000 habitants, soit seulement 17 900 de plus qu'au 1 er janvier. Cette augmentation est trois fois moindre que celle qui avait été enregistrée au cours des six premiers mois de l'année 2019 (54 800). La pandémie mondiale de COVID-19 et les mesures mises en place pour la contrer, comme la fermeture des frontières, sont directement liées à cet important ralentissement. Ces résultats sont tirés de l'édition 2020 du Bilan démographique du Québec publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

La situation démographique en 2019

Le gain de 110 000 personnes en 2019 résulte d'un accroissement naturel de 16 400 personnes (naissances moins décès), d'une migration nette de 32 700 personnes (migrations internationale et interprovinciale) et de l'ajout de 60 700 résidents non permanents (travailleurs temporaires, étudiants étrangers, demandeurs d'asile). Il s'agit du solde de résidents non permanents le plus important à avoir été enregistré au Québec depuis que des résultats comparables sont disponibles.

En 2019, les principaux changements par rapport à 2018 ont été la hausse du solde des résidents non permanents (60 700 en 2019 contre 42 200 en 2018) et des pertes migratoires interprovinciales plus faibles (- 1 500 en 2019 contre - 6 100 en 2018), qui ont plus que compensé la diminution du nombre d'immigrants (40 600 en 2019 contre 51 100 en 2018). On note également une légère hausse du nombre de naissances (84 200 en 2019 contre 83 800 en 2018), la première depuis 2012, de même qu'une diminution du nombre de décès (67 800 en 2019 contre 68 600 en 2018), résultat peu fréquent dans un contexte de vieillissement démographique.

Les six premiers mois de 2020

Si, pour la plupart des événements démographiques, le premier trimestre de l'année 2020 affiche des niveaux comparables à ceux des années précédentes, le deuxième trimestre montre des ruptures importantes.

La réduction du solde des résidents non permanents (400 au deuxième trimestre de 2020 contre 23 500 au même trimestre en 2019) de même que la baisse du nombre d'immigrants (3 000 au deuxième trimestre de 2020 contre 10 200 au même trimestre en 2019) expliquent la plus large part du ralentissement marqué de la croissance démographique au Québec au cours des premiers mois de 2020. La hausse du nombre de décès (21 050 au deuxième trimestre de 2020 contre 16 800 au même trimestre en 2019) y contribue également, mais dans une moindre mesure.

La structure par âge de la population

Au 1er juillet 2020, 20,8 % de la population a moins de 20 ans, 59,5 % est âgée de 20 à 64 ans et 19,7 % fait partie du groupe des 65 ans et plus. La part des 65 ans et plus continue d'augmenter, tandis que celle des 20 à 64 ans diminue. La COVID-19 et le contexte entourant la pandémie ne semblent pas avoir eu de conséquences notables sur la structure par âge de la population du Québec.

Les mariages

De janvier à août 2020, le Québec a enregistré deux fois moins de mariages qu'à pareille date en 2019 (- 54 %). Le contexte pandémique a particulièrement touché les mariages célébrés par une personne désignée (- 70 %), tandis que l'effet a été nettement moindre pour les mariages célébrés par un notaire (- 20 %). La baisse a été plus forte dans le cas de mariages unissant deux personnes nées au Canada (- 64 %) que dans le cas de ceux dont au moins une personne du couple est née à l'étranger (- 35 %).

Diffusion prochaine des données régionales

Les données régionales portant sur la population au 1er juillet 2020 seront diffusées en janvier 2021.

