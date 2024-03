Croissance migratoire record de 217 600 personnes au Québec en 2023

QUÉBEC, le 27 mars 2024 /CNW/ - En 2023, la population du Québec a augmenté de 218 000 personnes et a atteint 8,98 millions au 1er janvier 2024. Cette croissance repose presque exclusivement sur la migration internationale, et principalement sur l'immigration temporaire (+ 174 200), qui est plus de trois fois supérieure à l'immigration permanente (+ 52 800). Quant à l'accroissement naturel, soit la différence entre les naissances et les décès, il se situe à un niveau infime (+ 400) en 2023, les naissances (77 950) ne surpassant que de très peu les décès (77 550). L'accroissement démographique total de 2023 dépasse le précédent record établi en 2022 (+ 153 000), ce qui en fait le plus fort jamais atteint en nombre absolu.

Composantes de l’accroissement démographique, Québec, 2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Migrations internationales et interprovinciales, Québec, 2000-2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Taux d’accroissement démographique, Canada, provinces et territoires, 2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Migrations : un nombre record d'immigrants temporaires

En plus des 52 800 immigrants permanents, il s'est ajouté un nombre record de 174 200 immigrants temporaires à la population du Québec en 2023. Aussi appelés « résidents non permanents », ces derniers voient leur effectif total atteindre 560 000 personnes au terme de l'année 2023. Ce groupe est notamment composé de 234 000 travailleurs étrangers temporaires, de 177 000 personnes faisant partie de la catégorie des demandeurs d'asile et de 124 000 étudiants internationaux, dont certains ayant un permis de travail. En exploitant les données administratives d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Statistique Canada estime qu'au 1er janvier 2024, le Québec comptait 19 % des travailleurs étrangers temporaires du Canada, 54 % des demandeurs d'asile et 12 % des étudiants internationaux.

Si l'on tient également compte de l'émigration nette vers l'étranger (- 5 200), le solde migratoire international du Québec atteint 221 800 personnes en 2023.

Les pertes migratoires interprovinciales se situent quant à elles à 4 200 personnes, un niveau semblable à celui des dernières années.

L'ensemble de ces échanges migratoires ont engendré un accroissement migratoire total de 217 600 personnes, ce qui surpasse le record précédent enregistré en 2022 (+ 150 700).

La baisse des naissances se poursuit et les décès restent élevés

Un total de 77 950 naissances a été enregistré au Québec en 2023, soit le nombre le plus faible depuis 2005. La tendance générale est à la baisse depuis 2013, et elle s'observe également à l'international et ailleurs au Canada. Le nombre de décès est estimé à 77 550 en 2023. Ce bilan un peu plus élevé qu'attendu est surtout attribuable à un automne où l'effet des virus respiratoires s'est encore fait sentir, mais dans une moindre mesure qu'en 2022.

Une croissance de la population très forte, mais inférieure à celle du Canada

Bien que la croissance démographique record observée au Québec figure parmi les plus élevées des pays développés, celle dans le reste du Canada reste encore plus forte. Le taux d'accroissement du Québec s'établit à 2,5 % en 2023, comparativement à 3,4 % dans le reste du Canada. Le poids démographique du Québec dans l'ensemble du Canada diminue ainsi de nouveau légèrement pour se situer à 22,0 % au 1er janvier 2024, comparativement à 22,2 % au 1er janvier 2023.

Différentes données sur la population et les composantes de l'accroissement démographique jusqu'au 1er janvier 2024 sont maintenant disponibles sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec, dans les sections « Population et structure par âge » et « Migrations internationales et interprovinciales ».



La diffusion de ces estimations démographiques précède celle du Bilan démographique du Québec, qui paraîtra en mai prochain, et qui fera le portrait complet de la situation démographique du Québec en plus d'y analyser les tendances plus en détail.



Abonnez-vous aux communiqués de presse et avis de diffusion de l'ISQ pour recevoir des notifications lors de la publication de nouveaux contenus.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec