Baisse de 4,3 % des exportations internationales de marchandises du Québec en mars 2025

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 4,3 % en mars 2025, après deux hausses mensuelles consécutives (+ 1,8 % en février et + 4,4 % en janvier). C'est ce qui ressort de l'analyse des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce repli mensuel sont les aéronefs (- 42,9 %), l'or, l'argent, et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (- 96,2 %), le porc frais et congelé (- 38,5 %), ainsi que les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux (- 43,4 %).

Parmi les produits dont les exportations ont augmenté en mars, on trouve notamment les moteurs d'aéronefs (+ 28,7 %), les minerais et concentrés de fer (+ 31,3 %), le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (+ 68,8 %), ainsi que les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie, dont les exportations de février étaient très faibles.

Les exportations des trois premiers mois de 2025 ont progressé de 8,2 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont atteint 8,7 G$ en mars 2025, une hausse de 7,9 % par rapport à février, tandis qu'elles ont augmenté, sur la même base, de 25,4 % pour les autres pays. Globalement, les exportations non désaisonnalisées et en dollars courants vers l'ensemble des pays ont donc augmenté de 12,0 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Avis important concernant la diffusion du 21 mai 2025 Lors de la parution le 6 mai 2025 des statistiques du commerce international de marchandises du mois de référence de mars 2025, Statistique Canada a indiqué qu'il y avait encore des retards dans la réception des données sur les importations, en raison de la mise en œuvre du système de Gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cela a une incidence importante sur le caractère exhaustif des statistiques des importations de marchandises pour les mois de référence de novembre 2024 à mars 2025. Compte tenu de ces difficultés, même si les données des importations pour les mois en question sont publiées, il convient de faire preuve de prudence dans leur utilisation et de s'attendre à ce qu'elles soient révisées au cours des prochains mois. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez la section Note aux lecteurs : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250506/dq250506a-fra.htm.

Hausse de 1,9 % des importations internationales de marchandises du Québec en mars 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont affiché un gain de 1,9 % en mars 2025 par rapport à février (+ 0,7 % en février).

Les importations des trois premiers mois de 2025 ont crû de 5,1 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 6 mai 2025, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 1,3 % en mars 2025 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles progressé de 1,2 %.

Pour les trois premiers mois de 2025, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont enregistré des hausses respectives de 6,7 % et de 2,2 % comparativement à la même période de 2024.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation annuelle

Variation mensuelle Variation cumulative2



Février

Mars Québec











Exportations 2,9

1,8

- 4,3 8,2 Importations 1,3

0,7

1,9 5,1













Canada











Exportations 1,1

- 4,7

1,3 6,7 Importations 0,0

- 0,3

1,2 2,2 1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les trois premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

