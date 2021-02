Les ventes ont dépassé les 8 milliards de dollars malgré un contexte exigeant en 2019-2020

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Les bouleversements exceptionnels générés par la pandémie de la COVID-19 et plusieurs autres faits marquants n'ont pas empêché Sollio Groupe Coopératif de poursuivre sa croissance au cours de l'exercice 2019-2020. En effet, les ventes consolidées se sont établies à 8,152 milliards $, en hausse de 870 millions $ par rapport à l'exercice précédent. L'excédent avant ristournes et impôts a pour sa part atteint 201 millions $, avec un avoir et des actions privilégiées de 2,033 milliards $, ainsi qu'un actif de 4,728 milliards $, en hausse de 848 millions $. Fidèle à son modèle d'affaires coopératif, les résultats satisfaisants de l'année 2019-2020 permettent à Sollio Groupe Coopératif de remettre 40 millions $ en ristourne et dividende à ses membres.

Cette performance témoigne de la force de l'identité coopérative et de l'agilité opérationnelle face aux épreuves qui ont été légion lors du dernier exercice. La COVID-19 a provoqué des changements majeurs dans les opérations, tels que la fermeture temporaire d'usines et la suspension des chantiers de construction. Les chaînes d'approvisionnement et des marchés ont été grandement bouleversés, demandant aussi aux producteurs agricoles des efforts afin d'ajuster leur production. Cette dernière année a aussi été marquée par une saison de récolte difficile dans l'est du Canada, ainsi que la grève du CN pendant le pic de la demande en propane, suivi du blocus ferroviaire. La grève du port de Montréal a également causé son lot de défis logistiques.

Heureusement, la dernière année a aussi connu des vents plus favorables. Ainsi, le secteur de la quincaillerie a largement profité de l'engouement suscité par le confinement pour la rénovation. De plus, les marchés d'exportation de la viande porcine ont été vigoureux, en particulier celui de la Chine. Et surtout, il s'agit d'une année qui a mis en lumière l'importance de favoriser l'achat local et l'autonomie alimentaire, tout en développant les exportations; un enjeu fondamental d'équilibre économique des régions et du pays.

« Au cœur de la pandémie, nous avons été à pied d'œuvre pour continuer de soutenir les producteurs dans leurs activités indispensables et servir nos clients. Nous avons su être agiles et nous avons réussi à adapter les opérations au bénéfice des familles agricoles, des consommateurs locaux et ceux des marchés étrangers », a déclaré le président de Sollio Groupe Coopératif, Ghislain Gervais. « Ce puissant effort d'engagement et de mobilisation est fidèle aux valeurs qui animent notre réseau et qui, plus que jamais, prennent tout leur sens : la responsabilité et la solidarité. »

Excellente performance pour la Division alimentation et la Division détail

La performance positive de Sollio Groupe Coopératif est principalement attribuable à la Division alimentation (Olymel s.e.c.). Ces bons résultats s'expliquent essentiellement par une récente acquisition du secteur porc frais Est, jumelée à une augmentation de la marge viande. La réouverture du marché de la Chine en 2020, combinée à une forte demande dans ce marché, a contribué à cette augmentation. Cette performance est venue compenser les résultats des secteurs plus fortement touchés par la COVID-19, notamment, le Service alimentaire qui dessert les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI).

De plus, la pandémie a fortement contribué à une hausse totale des ventes pour la Division détail (Groupe BMR), résultat des impacts du confinement sur les habitudes de consommation des Canadiens et de la hausse des marges causée par une augmentation du coût des matériaux forestiers. L'acquisition d'une entreprise oeuvrant dans le secteur de la distribution de matériaux de construction et de la commercialisation, en septembre 2019, a également contribué à cette croissance.

Par ailleurs, les aléas de la nature, la géopolitique mondiale et la volatilité des marchés ont nui à la performance de la Division agriculture (Sollio Agriculture). Cette dernière a connu une baisse principalement due aux résultats défavorables du secteur des grains. La mauvaise récolte de maïs a affecté les positions commerciales empêchant ainsi de réaliser des exportations au printemps 2020, tandis que les effets de la COVID-19 ont eu des répercussions importantes sur la demande d'éthanol. La commercialisation du soya a pour sa part été durement touchée en raison de la situation géopolitique, avec des impacts négatifs sur les exportations.

Coopération et collaboration en vedette

La COVID-19 a non seulement créé de l'incertitude pour plusieurs des membres et du personnel de l'organisation, des divisions et du réseau de coopératives, mais aussi pour l'ensemble de l'environnement d'affaires de Sollio Groupe Coopératif.

« Force est de constater que notre modèle d'affaires est résilient, car il s'appuie sur une culture très forte de coopération, de collaboration et de transparence », a affirmé Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. « Nous avons pris nos responsabilités à titre de services essentiels et de joueur majeur de la chaîne agroalimentaire avec notre modèle performant de création de valeur durable, répondant aux objectifs de croissance et aux enjeux futurs avec une vision à long terme. Ce qui aide assurément à naviguer en période plus houleuse. »

Enfin, Sollio Groupe Coopératif amorce avec optimisme la mise en oeuvre de son nouveau plan stratégique 2020-2025. Alors que la nouvelle vision renforce le rôle d'acteur de référence de l'organisation tant au niveau national qu'international, la nouvelle mission répond aux réalités de la société actuelle en intégrant les concepts de prospérité et de durabilité.

À cet égard, en tant qu'organisation responsable et empreinte de ses valeurs de coopération, Sollio Groupe Coopératif a su démontrer la solidarité du réseau, entre autres, par son engagement dans la communauté. Le lancement de l'initiative De nous à vous, à laquelle se sont jointes 17 coopératives du réseau, en est un exemple. Cette initiative a permis de remettre 550 000 $ en denrées alimentaires et en argent à des organismes qui viennent en aide aux gens dans le besoin.

De plus, Sollio Groupe Coopératif intègre à son nouveau plan stratégique six objectifs de développement durable décrétés par l'ONU : la lutte aux changements climatiques, le travail décent et la croissance économique, l'élimination de la faim, la bonne santé et le bien-être, l'assainissement de l'eau, ainsi que la consommation et la production responsables.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Nous sommes Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de nos 16 150 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation ainsi que deux sections, l'une regroupant des producteurs de porcs fournisseurs d'Olymel et l'autre regroupant des quincailliers BMR indépendants, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Nos valeurs coopératives sont fondées sur l'honnêteté, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Résolument tourné vers l'avenir, Sollio Groupe Coopératif adhère aux principes de développement durable. D'ici 2025, Sollio Groupe Coopératif veut être reconnue comme un acteur de référence dans ses secteurs de la vente au détail au Canada, du secteur agricole nord-américain et du secteur agroalimentaire à l'international. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

