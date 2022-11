Pour une troisième année, ces prix reconnaissent les contributions remarquables des leaders féminines exceptionnelles à la recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin (MII)

TORONTO et KIRKLAND. QC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Crohn et Colite Canada et Pfizer Canada ont le plaisir d'annoncer les deux gagnantes des Prix pour les femmes dans le secteur des MII 2022. Un comité d'évaluation constitué de chercheurs dans le domaine des MII et de personnel infirmier de partout au Canada a sélectionné les lauréates.

Félicitations à la Dre Dana Philpott qui a remporté le prix de la catégorie Chercheuse exceptionnelle et à la Dre Cathy Lu qui a remporté le prix de la catégorie Chercheuse émergente.

Crohn et Colite Canada et Pfizer Canada dévoilent les lauréates des Prix pour les femmes dans le secteur des MII 2022 (Groupe CNW/Pfizer Canada SRI)

Professeure au département d'immunologie à l'Université de Toronto, la Dre Philpott a réalisé une découverte fondamentale, soit que le gène NOD2, l'un des facteurs de risque génétiques les plus importants associés aux MII, agit comme senseur pour les composantes de la paroi cellulaire des bactéries. Cette découverte a mené à notre compréhension actuelle des MII, qui découlent d'une réponse inadéquate de l'hôte aux bactéries. La Dre Philpott est une chercheuse prolifique, ayant publié plus de 140 articles scientifiques.

De son côté, la Dre Lu est une ardente défenseure des ultrasons intestinaux (USI) comme outil diagnostique non invasif, précis et sans inconfort pour les patients. Elle améliore ainsi la qualité des soins apportés aux patients atteints d'une MII, tant à l'échelle locale et nationale qu'internationale. Professeure adjointe de clinique à l'Université de Calgary, la Dre Lu est une gastroentérologue canadienne réputée qui a dirigé la formation d'autres médecins, leur permettant ainsi d'utiliser les USI pour offrir des soins efficaces et complets aux patients souffrant d'une MII dans les établissements locaux.

Les Prix pour les femmes dans le secteur des MII reconnaissent le travail des femmes ayant contribué de façon importante à la recherche dans le domaine des MII dans les deux catégories suivantes : 1) Chercheuse exceptionnelle, prix reconnaissant les contributions exceptionnelles d'une chercheuse inspirante de premier plan dans le domaine des MII, et 2) Chercheuse émergente, prix reconnaissant les contributions d'une chercheuse du domaine des MII en début de carrière. Les mises en nomination sont évaluées et les lauréates sont sélectionnées en fonction de leur incidence sur la communauté canadienne des MII, de leurs contributions à la mission de Crohn et Colite Canada et de l'innovation et du leadership dont elles font preuve dans le domaine des MII. Chacun de ces prix prestigieux donne droit à un financement des travaux de recherche sur les MII de sa lauréate.

« Les femmes continuent de paver la voie dans le domaine de la recherche sur les MII, se réjouit Lori Radke, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Les lauréates de cette année nous rappellent que la créativité, la curiosité et la détermination apportent des réponses qui changent des vies. Nous sommes heureux de souligner les réalisations de ces deux femmes, deux scientifiques et mentores qui se dévouent corps et âme à améliorer la vie des patients atteints d'une MII. »

Frédéric Lavoie, leader - Inflammation et immunologie chez Pfizer Canada, abonde dans le même sens. « Nous sommes heureux et fiers de souligner la vision, le travail et l'incidence extraordinaires des lauréates exceptionnelles de cette année. Leur engagement envers le processus de découverte ne fait pas que transformer la vie des patients par la création de solutions et de produits novateurs, il inspirera également une nouvelle génération de scientifiques. Nous saluons leurs réalisations et avons hâte de découvrir leurs futures contributions. »

À PROPOS DES MII

Les MII décrivent un groupe de maladies dont les deux principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces maladies provoquent l'inflammation de la paroi du tube digestif et nuisent à la capacité d'une personne à digérer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer les déchets de façon sainei.

Depuis le milieu du 20e siècle, le nombre de diagnostics de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn a considérablement augmenté au Canada. En 2022, on estime à plus de 300 000 le nombre de Canadiens vivant avec une MII. D'ici 2030, on s'attend à ce que ce nombre augmente à 403 000 (1 personne sur 100)ii. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies chroniques pour lesquelles il n'existe pas de traitements curatifs connusi. Plusieurs traitements permettent de prendre en charge la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, mais il faudra continuer à innover pour aider les patients à composer avec le fardeau des maladies inflammatoires de l'intestin en attendant la mise au point de traitements curatifs.

À PROPOS DE CROHN ET COLITE CANADA

Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, et d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Nous sommes le deuxième organisme de bienfaisance offrant le plus de financement au monde à la recherche médicale sur la maladie de Crohn et la colite. Par l'intermédiaire de nos programmes à l'intention des patients et de nos activités de défense des droits, nous aidons les personnes atteintes de ces maladies auto-immunes chroniques qui amènent le corps à attaquer les tissus sains, ce qui provoque une inflammation d'une partie ou de la totalité du tube digestif. Pour en savoir plus, visitez le site crohnetcolite.ca et suivez @ayezducran, @getgutsycanada et Crohn et colite Canada sur les réseaux sociaux.

À PROPOS DE PFIZER CANADA

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Affaires de l'entreprise de Pfizer Canada

Relations avec les médias de Pfizer Canada : 1-866-9PFIZER (1-866-973-4937)

[email protected]

Crohn et Colite Canada

[email protected]

____________________ i À propos de ces maladies. Que sont ces maladies? https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Que-sont-ces-maladies. ii À propos de ces maladies. Êtes-vous à risque? https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Etes-vous-a-risque.

SOURCE Pfizer Canada SRI