Crohn et Colite Canada et Pfizer Canada annoncent les gagnantes des Prix pour les femmes dans le secteur des MII 2021

Connue pour les soins spécialisés qu'elle prodigue à ses patients et au programme de recherche de calibre mondial qu'elle mène en parallèle à l'Institut Snyder pour maladies chroniques et l'Université de Calgary, la Dre Raman est reconnue pour sa recherche exceptionnelle dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition dans les cas de MII et cherche à évaluer les mécanismes pathologiques des MII et à mettre au point des traitements personnalisés.

En tant que scientifique au début de sa carrière qui axe sa recherche sur les pathologies hépatobiliaires dans les MII et la médecine de précision chez les enfants atteints de MII à l'hôpital SickKids, la Dre Ricciuto est reconnue pour sa recherche remarquable liée à la prévention et au traitement des MII et pour son engagement à améliorer la vie des enfants atteints de ces maladies.

Les Prix pour les femmes dans le secteur des MII reconnaissent le travail des femmes ayant contribué de façon importante à la recherche dans le domaine des MII dans les deux catégories suivantes : 1) Chercheuse exceptionnelle, prix reconnaissant les contributions exceptionnelles d'une chercheuse inspirante de premier plan dans le domaine des MII, et 2) Chercheuse émergente, prix reconnaissant les contributions d'une chercheuse du domaine des MII en début de carrière. Les mises en nomination sont évaluées et les lauréates sont sélectionnées en fonction de leur incidence sur la communauté canadienne des MII, de leurs contributions à la mission de Crohn et Colite Canada et de l'innovation et du leadership dont elles font preuve dans le domaine des MII. Chacun de ces prix prestigieux donne droit à un financement des travaux de recherche sur les MII de sa lauréate.

« Pour la deuxième année, nous sommes fiers de reconnaître le leadership de chercheuses dans le domaine des MII », affirme Kate Lee, vice-présidente, Recherche et programmes à l'intention des patients, Crohn et Colite Canada. « En tant que scientifiques et docteures, elles prêchent par l'exemple, créent de nouveaux espaces et de nouvelles occasions pour d'autres femmes qui les suivront dans le domaine de la recherche sur les MII et aident à redéfinir ce que cela signifie de vivre avec une MII. »

« Chez Pfizer, nous reconnaissons l'importance de continuer à soutenir les femmes et leurs contributions à la recherche. Nous célébrons celles qui sont engagées dans le processus de découverte, qui abordent des questions difficiles et qui transforment la vie des autres grâce à leur recherche et expertise », explique Stella K. Ananthan, chef de l'unité Inflammation et immunologie de Pfizer Canada. « Nous applaudissons les réalisations incroyables des lauréates de cette année, leur engagement indéfectible à la science exceptionnelle et leur dévouement envers la communauté des MII. »

À PROPOS DES MII

Les MII décrivent un groupe de maladies dont les deux principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces maladies provoquent l'inflammation de la paroi du tube digestif et nuisent à la capacité d'une personne à digérer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer les déchets de façon sainei.

Depuis le milieu du 20e siècle, le nombre de diagnostics de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn a considérablement augmenté au Canada. En 2018, on estimait à plus de 270 000 le nombre de Canadiens vivant avec une MII. D'ici 2030, on s'attend à ce que ce nombre augmente à 403 000 (1 personne sur 100)ii. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies chroniques pour lesquelles il n'existe pas de traitements curatifs connusi.

À PROPOS DE CROHN ET COLITE CANADA

Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, et d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Nous sommes le deuxième organisme de bienfaisance offrant le plus de financement au monde à la recherche médicale sur la maladie de Crohn et la colite. Par l'intermédiaire de nos programmes à l'intention des patients et de nos activités de défense des droits, nous aidons les personnes atteintes de ces maladies auto-immunes chroniques qui amènent le corps à attaquer les tissus sains, ce qui provoque une inflammation d'une partie ou de la totalité du tube digestif. Pour en savoir plus, visitez le site crohnetcolite.ca et suivez @ayezducran.

À PROPOS DE PFIZER CANADA

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.



