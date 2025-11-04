TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ - En novembre, pour souligner le Mois de la sensibilisation à la maladie de Crohn et à la colite, Crohn et Colite Canada met en lumière le courage et la résilience des enfants et des jeunes qui vivent avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) avec sa campagne « Jeunes et courageux avec une MII ».

Le Canada détient l'un des taux de maladies inflammatoires de l'intestin (MII) pédiatriques les plus élevés au monde et le nombre de diagnostics de ces maladies continue d'augmenter -- en particulier chez celles et ceux de moins de 6 ans. Ces jeunes patients doivent souvent affronter des symptômes plus sévères, des options de traitement limitées ainsi que des défis émotionnels et sociaux importants. Des fêtes d'anniversaire ratées à cause de séjours à l'hôpital, en passant par les préjugés à l'école, leur cheminement est souvent marqué par une résilience extraordinaire.

« Notre objectif est de sensibiliser le public aux combats uniques que doivent livrer les enfants avec une MII et de rallier du soutien pour la recherche et des ressources qui peuvent contribuer à leur offrir une seconde jeunesse », explique Josh Berman, Président et chef de la direction de Crohn et Colite Canada.

Pendant tout le mois de novembre, l'organisme invite les Canadiens à livrer leurs témoignages, encourager les parents, les proches aidants et les enseignants à consulter des guides gratuits :

Le Guide à l'intention des parents et des proches aidants : préparé avec des gastroentérologues de premier plan et des proches aidants, ce guide offre des informations pratiques pour comprendre les MII, les options thérapeutiques, la nutrition, le soutien émotionnel et la vie scolaire. Il aide les familles à soutenir la santé et le bien-être de leur enfant tout en encourageant leur résilience et leur indépendance.

Le Guide à l'intention des enseignants : conçu pour aider les enseignants à soutenir les étudiants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, ce guide renferme des conseils pour comprendre les MII, favoriser l'inclusion et encourager l'autodéfense des droits. Il comprend aussi des stratégies pour gérer les absences, l'accès aux toilettes ainsi que les besoins alimentaires. Il souligne enfin la collaboration avec les familles pour créer des environnements d'apprentissage sécuritaires et empathiques.

Pour en apprendre plus au sujet de la campagne Jeunes et courageux avec une MII, rendez-vous à crohnsandcolitis.ca/awarenessmonth

Plus de 322 000 Canadiens vivent actuellement avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, et ce nombre devrait atteindre 470 000 d'ici 2035. Ces maladies peuvent se développer à tout âge, bien qu'elles apparaissent le plus souvent au début de l'âge adulte, entre 20 et 29 ans. De façon inquiétante, le nombre de nouveaux diagnostics augmente le plus rapidement chez les enfants de moins de six ans.

La maladie de Crohn et la colite poussent le système immunitaire à attaquer les tissus sains dans le tube digestif, ce qui provoque des inflammations. Les symptômes les plus courants comprennent des douleurs abdominales sévères, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et le besoin imprévisible et urgent d'aller aux toilettes.

Crohn et Colite Canada aspire sans relâche à guérir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Notre Stratégie d'impact 2023-2026 est la feuille de route qui guide notre cheminement. Elle vise à :

Accélérer l'impact de la recherche -- aborder les principales lacunes et facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient.

aborder les principales lacunes et facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient. Toucher plus de monde -- aider davantage de personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite et leurs proches aidants grâce à notre large éventail de programmes.

aider davantage de personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite et leurs proches aidants grâce à notre large éventail de programmes. Renforcer la sensibilisation et la compréhension -- engager et motiver les Canadiens.

engager et motiver les Canadiens. Orienter le changement systémique -- défendre et établir des partenariats pour influencer le changement.

Suivez-nous sur crohnsandcolitis.ca, @ayezducran sur Facebook, X, Instagram, et sur YouTube et LinkedIn.

