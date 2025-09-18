AbbVie Canada octroie des bourses d'un montant de 75 000 $ pour les aider à réussir leurs études postsecondaires

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Crohn et Colite Canada et AbbVie Canada sont fiers d'annoncer les bénéficiaires 2025 de la bourse d'études sur les MII d'AbbVie. Quinze étudiants de partout au Canada ont reçu 5000 $ chacun pour saluer leur résilience et leur engagement académique : cette tradition, qui perdure depuis 2012, a pour but de soutenir les étudiants vivant avec une MII.

« En tant que personne qui vit avec une colite ulcéreuse, je comprends très bien les défis que doivent affronter les étudiants atteints d'une MII en suivant leurs études, a expliqué Josh Berman, Président et chef de la direction de Crohn et Colite Canada. Je suis honoré que ma première annonce en tant que chef de la direction vise à reconnaître 15 étudiants remarquables qui reçoivent la bourse d'études sur les MII d'AbbVie 2025. »

Les MII sont souvent diagnostiquées pendant l'adolescence : un moment charnière pendant lequel on se forge une estime de soi, on bâtit des relations et on gagne son indépendance1. Pour les jeunes vivant avec une MII, les défis associés à la gestion de la douleur et au contrôle de la maladie peuvent perturber leur fréquentation scolaire et limiter leur participation aux activités sociales, lesquelles sont centrales à la réussite universitaire et au développement social2.

« Chez AbbVie, nous déployons tous nos efforts pour améliorer l'état de santé des Canadiens vivant avec une MII pour qu'ils puissent se concentrer sur l'atteinte de leurs objectifs, a pour sa part expliqué Rami Fayed, Vice-président et directeur général d'AbbVie Canada. Depuis 14 ans, notre partenariat avec Crohn et Colite Canada assure que des étudiants reçoivent non seulement une aide financière, mais aussi la reconnaissance de leurs forces. Cette occasion d'investissement continu dans ce programme important et de rendre hommage aux réalisations des bénéficiaires exceptionnels de cette année nous contraint à l'humilité. »

Boursiers 2025 :

Abigail Redding , Université de Guelph

, Université de Bronwyn Taylor , Université Adler

, Université Adler Chloé Vaccarino, Université de Montréal

Colin Dickson , Université du Manitoba

, Université du Esteban (Thomas) Moorcroft , Collège Algonquin

, Collège Algonquin Jessica Cromwell , Université de l' Alberta

, Université de l' Kayla Beaudoin , Université McMaster

, Université McMaster Lauren Dmytrow , Université de Windsor

, Université de Lloyd Davids , Université de Victoria , bénéficiaire de la bourse commémorative Clinton Shard

, Université de , bénéficiaire de la bourse commémorative Mariana Batista , Collège Fanshawe

, Collège Fanshawe Shane Hill , Collège Fanshawe

, Collège Fanshawe Shiza Hirani , Université de Regina

, Université de Regina Shreya Narayanamoorthy , Université Western

, Université Western Trina McCarthy , Justice Institute de la Colombie-Britannique

, Justice Institute de la Colombie-Britannique Yasmin Anderson , Université d'Ottawa

Pour en apprendre plus sur les bénéficiaires du Programme de bourses d'études sur les MII d'AbbVie, rendez-vous à : crohnetcolite.ca/recipiendaires

Au sujet du Programme de bourses d'études sur les MII d'AbbVie

Crohn et Colite Canada s'est associé à AbbVie Canada en 2012 pour lancer le Programme de bourses d'études sur les MII d'AbbVie. Ce programme vise à soutenir les étudiants au Canada à atteindre leurs objectifs universitaires tout en faisant une différence significative dans leur communauté. Au total, en incluant les bénéficiaires de cette année, 154 étudiants ont reçu une bourse. Le programme aide les étudiants à consacrer plus de temps à leurs études, à poursuivre leurs passions et à s'impliquer dans des causes qui leur tiennent à cœur.

Au sujet de Crohn et Colite Canada :

Plus de 322 000 Canadiens vivent actuellement avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, et ce nombre devrait atteindre 470 000 d'ici 2035. Ces maladies peuvent se développer à tout âge, bien qu'elles apparaissent le plus souvent au début de l'âge adulte, entre 20 et 29 ans. De façon inquiétante, le nombre de nouveaux diagnostics augmente le plus rapidement chez les enfants de moins de six ans.

La maladie de Crohn et la colite poussent le système immunitaire à attaquer les tissus sains dans le tube digestif, ce qui provoque des inflammations. Les symptômes les plus courants comprennent des douleurs abdominales sévères, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et le besoin imprévisible et urgent d'aller aux toilettes.

Au sujet de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada aspire sans relâche à guérir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies.

Notre Stratégie d'impact 2023-2026 est la feuille de route qui guide notre cheminement. Elle vise à :

Accélérer l'impact de la recherche -- aborder les principales lacunes et facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient

-- aborder les principales lacunes et facteurs de réussite; raccourcir le délai entre la découverte et l'impact sur le patient Toucher plus de monde -- aider davantage de personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite et leurs proches aidants grâce à notre large éventail de programmes

-- aider davantage de personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite et leurs proches aidants grâce à notre large éventail de programmes Renforcer la sensibilisation et la compréhension -- engager et motiver les Canadiens

-- engager et motiver les Canadiens Orienter le changement systémique -- défendre et établir des partenariats pour influencer le changement

Suivez-nous à crohnsandcolitis.ca, @ayezducran sur Facebook, X, Instagram, TikTok et sur YouTube et LinkedIn.

Au sujet d'AbbVie Canada

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur X, sur Instagram, ou trouvez-les sur LinkedIn.

