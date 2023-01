Cette acquisition vient améliorer les solutions techniques et analytiques de Crisis24 tout en solidifiant sa position de leader de la gestion intégrée des risques

MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le leader en gestion intégrée des risques, Crisis24 , une compagnie de GardaWorld, annonce aujourd'hui l'acquisition de Topo.ai, inventeur de la plateforme innovante de gestion des incidents critiques TopoONE.

Crisis24 fournit des analyses et des technologies d'une sophistication inégalée, qui permettent aux organisations clientes d'opérer en toute confiance. En mettant l'intelligence artificielle au service de nos analystes, Crisis24 offre la gamme de service la plus complète en matière de sécurité individuelle et de résilience opérationnelle.

Avec l'intégration de Topo.ai, Crisis24 est en mesure de renforcer davantage ses activités et d'offrir des solutions complètes prêtes à l'emploi pour les Centres d'Opérations de Sécurité de ses clients.

« Topo.ai et Crisis24 sont partenaires depuis plusieurs années et nous partagions déjà bon nombre de clients. Nos cultures et objectifs sont bien alignés et très compatibles», selon Grégoire Pinton, Directeur Général de Crisis24. « La mise en commun de nos forces était une évolution logique puisqu'elle nous permet d'offrir des capacités uniques et renforcées dans la gestion des événements critiques, en combinant et en renforçant nos atouts respectifs. Les avantages de cette intégration constitueront un atout considérable pour les Centres d'Operations de Sécurité de nos clients. »

La plateforme TopoONE conçue par Topo.ai permet aux équipes de sécurité œuvrant au sein de Centres d'opérations de sécurité de protéger leurs organisations en réagissant rapidement aux informations sur les risques et en assurant la gestion des événements critiques. TopoONE maximise l'efficacité des opérations de sécurité en automatisant les procédés et flux de tâches, et en offrant de puissantes capacités analytiques, des tableaux de bord en temps réel, et des rapports sur demande.

L'équipe mondiale des services d'information et d'analyse dédiés de Crisis24 emploie les meilleures technologies pour offrir le soutien le plus adéquat à ses clients, et TopoONE est désormais l'une d'entre elles.

« Nous sommes honorés et enthousiastes de joindre nos forces avec le leader international de la gestion du risque qu'est Crisis24 », déclare Phil Harris, fondateur et PDG de Topo.ai. « En venant ajouter les capacités d'analyse de TopoONE à l'arsenal d'outils de sécurité déjà très impressionnant de Crisis24, nous pourrons livrer des solutions encore plus puissantes et adaptatives à nos clients et à l'ensemble du marché. »

Topo.ai est renommée « Topo.ai par Crisis24 », et sera totalement intégrée à Crisis24.

Pour en savoir plus sur les capacités de gestion des risques mondiaux de Crisis24, visitez www.crisis24.com.

À propos de Topo.ai

Topo.ai est une société d'Atlanta, en Géorgie aux États-Unis, qui propose une plateforme infonuagique de gestion des événements critiques, TopoONE, utilisée par les équipes de sécurité et d'approvisionnement pour gérer les risques liés à leurs actifs statiques et mobiles. Les clients font appel à TopoONE pour atténuer leurs risques grâce à une maîtrise à 360 degrés de leur devoir de précaution, à des temps de réaction réduits, et à une productivité accrue. Les fonctionnalités de visualisation, de flux de tâches, de communication, d'automatisation et d'analytique de TopoONE redéfinissent l'avenir des opérations de sécurité.

À propos de Crisis24, une compagnie de GardaWorld

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.crisis24.com

