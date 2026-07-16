Crisis24 lance une solution de Protection numérique des dirigeants afin de combler les lacunes en matière de cybersécurité concernant les hauts dirigeants

Ce nouveau service étend la protection continue contre les cybermenaces et la protection de la vie privée au-delà du périmètre de l'entreprise, afin de couvrir les appareils personnels des hauts dirigeants, leurs réseaux domestiques, leur empreinte numérique et leurs familles

ANNAPOLIS, Md., le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA de gestion intégrée du risque, de sécurité axée sur le renseignement, d'opérations médicales, de protection personnelle, de conciergerie médicale et de consultation en cas de crise, a annoncé aujourd'hui le lancement de la solution Protection numérique des dirigeants, un service spécialisé en cybersécurité conçu pour aider les entreprises à protéger leurs dirigeants contre les risques liés à la cybersécurité et à la confidentialité qui existent en dehors du réseau et du périmètre de l'entreprise.

La solution Protection numérique des dirigeants assure une protection continue contre les cybermenaces et pour la vie privée dans l'environnement numérique personnel des hauts dirigeants, notamment leurs appareils privés, leurs réseaux domestiques, leurs comptes personnels, leur empreinte numérique et les membres de leur famille. Elle comble une lacune fréquente dans la sécurité des entreprises : alors que les systèmes d'entreprise sont de mieux en mieux protégés, les dirigeants eux-mêmes sont régulièrement pris pour cible par le biais de canaux qui échappent au champ d'action de l'entreprise.

Les canaux personnels sont désormais le principal vecteur d'attaque contre les hauts dirigeants. Les pirates exploitent les failles liées aux comptes de messagerie personnels, aux réseaux domestiques non gérés et aux informations personnelles accessibles au public pour se livrer au vol d'identifiants, à l'usurpation d'identité, à la fraude financière et, de plus en plus, à des agressions physiques et à des actes de coercition.

« Les cyberattaquants savent que la cybersécurité des entreprises s'arrête souvent aux limites de leur réseau et contournent de plus en plus souvent leurs défenses en ciblant les dirigeants via leurs appareils personnels, leurs réseaux domestiques et leurs proches. La solution Protection numérique des dirigeants est conçue pour combler cette lacune en protégeant les environnements numériques personnels des hauts dirigeants avec la discrétion et la facilité qu'ils attendent », a déclaré Ghonche Alavi, directrice, Cyber chez Crisis24.

Ce que couvre la solution Protection numérique des dirigeants

La solution Protection numérique des dirigeants de Crisis24 s'articule autour de six fonctionnalités clés :

Protection de la vie privée. Surveillance continue et réduction de l'exposition numérique sur les sources publiques, commerciales et criminelles, y compris la suppression des informations personnelles identifiables (IPI) auprès de plus de 200 fournisseurs en données, des alertes 24 h/24 et 7 j/7 en cas de violation, ainsi que la surveillance du Deep Web et du Dark Web, avec des rapports trimestriels.

Surveillance continue et réduction de l'exposition numérique sur les sources publiques, commerciales et criminelles, y compris la suppression des informations personnelles identifiables (IPI) auprès de plus de 200 fournisseurs en données, des alertes 24 h/24 et 7 j/7 en cas de violation, ainsi que la surveillance du Deep Web et du Dark Web, avec des rapports trimestriels. Évaluation du réseau domestique et des appareils. Évaluations structurées des réseaux domestiques, des appareils connectés et des environnements de travail à distance, accompagnées de recommandations ciblées de renforcement de la sécurité et d'un soutien à la mise en œuvre.

Évaluations structurées des réseaux domestiques, des appareils connectés et des environnements de travail à distance, accompagnées de recommandations ciblées de renforcement de la sécurité et d'un soutien à la mise en œuvre. Exercice de simulation de cyberincident en entreprise. Exercices basés sur des scénarios destinés aux conseils d'administration et aux équipes de direction, axés sur la prise de décision, la gouvernance et la réaction des dirigeants lors de cyberincidents.

Exercices basés sur des scénarios destinés aux conseils d'administration et aux équipes de direction, axés sur la prise de décision, la gouvernance et la réaction des dirigeants lors de cyberincidents. Formation à la cybersécurité pour les membres de la famille. Formation pratique et non technique destinée aux membres de la famille et au personnel de maison, couvrant l'hameçonnage, la confidentialité sur les réseaux sociaux et l'utilisation sécurisée des appareils.

Formation pratique et non technique destinée aux membres de la famille et au personnel de maison, couvrant l'hameçonnage, la confidentialité sur les réseaux sociaux et l'utilisation sécurisée des appareils. Ligne d'intervention dédiée 24 h/24, 7 j/7. Accès direct à une équipe de cybersécurité Crisis24 attitrée pour bénéficier de conseils en temps réel, d'une intervention en cas d'incident et d'une escalade.

Accès direct à une équipe de cybersécurité Crisis24 attitrée pour bénéficier de conseils en temps réel, d'une intervention en cas d'incident et d'une escalade. Services de conseil du RSI (Responsable de la sécurité de l'information). Accès à la demande à l'expertise d'un RSI de haut niveau pour des conseils stratégiques, l'implication du conseil d'administration et la gestion des risques émergents.

Ce service est conçu pour fonctionner en complément des fonctions informatiques et de sécurité existantes de l'entreprise, comblant ainsi les lacunes en matière de protection des dirigeants que ces fonctions ne peuvent pas couvrir.

Considérations relatives au devoir de diligence au niveau du conseil d'administration

La protection rapprochée est de plus en plus considérée comme une question relevant du devoir de diligence et de la gouvernance au niveau du conseil d'administration. Les conseils d'administration, les assureurs et les autorités de régulation accordent une importance croissante à la protection des dirigeants, d'autant plus que l'exposition aux risques numériques se traduit de plus en plus par des risques réputationnels, financiers, voire physiques. L'approche de Crisis24 intègre la protection cyber et physique lorsque cela est nécessaire, en s'appuyant sur les capacités globales de l'entreprise pour coordonner les interventions dans tous les domaines.

Une offre complémentaire destinée aux personnes influentes et aux family offices

Pour les personnalités influentes, les familles disposant d'un patrimoine très élevé et les family offices - où la cyberprotection s'inscrit généralement dans le cadre d'une offre globale comprenant également la sécurité physique et des services de conciergerie médicale à l'international -, Crisis24 continue de proposer CISO On-Demand par l'intermédiaire de sa division Groupe stratégique privé. CISO On-Demand propose une cybersécurité haut de gamme, sur le modèle d'un service de conciergerie, destinée aux personnalités de premier plan et à leurs familles, qui peut être déployée en complément de services de protection personnelle et de conciergerie médicale. La solution Protection numérique des dirigeants, en revanche, est conçue pour un déploiement en entreprise auprès d'un ensemble de hauts dirigeants, qu'il s'agisse de l'équipe de direction d'une société du Fortune 500 ou des hauts dirigeants et du conseil d'administration d'une entreprise privée.

Pour plus d'informations sur la Protection numérique des dirigeants, rendez-vous sur crisis24.com/fr/capacites/protection-numerique-des-dirigeants.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises, de renseignement intégré et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com.

SOURCE Crisis24

Contact media : [email protected]