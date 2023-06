MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Crisis24, une entreprise de GardaWorld, est une société de gestion du risque de premier plan. Elle a développé une capacité améliorée de notification de masse de classe mondiale qui est maintenant intégrée à TopoONE de Crisis24, la plateforme de gestion des événements critiques pour les centres d'opérations de sécurité (GSOC) de l'entreprise.

Crisis24 lance un système inégalé de notification de masse pour la plateforme de gestion d'événements critiques TopoONE (Groupe CNW/Corporation de Sécurité Garda World)

Ce module fiable de notification de masse, créé par TopoONE, offre un accès sans faille à de multiples canaux de communication afin de faciliter une escalade et une action rapides. Grâce aux communications intégrées, les centres d'opérations de sécurité disposeront de la flexibilité et des ressources nécessaires pour coordonner efficacement les réponses urgentes.

« Une communication bidirectionnelle, rapide et fiable, est essentielle à la résolution efficace d'un incident ou d'une crise. Dans le cadre de l'expérience client simplifiée de TopoONE, nous avons intégré les notifications de masse pour fournir aux centres d'opérations de sécurité un accès transparent à de multiples canaux de communication bidirectionnelle avec leurs utilisateurs », a déclaré Grégoire Pinton, directeur général, responsable de la gestion intégrée des risques chez Crisis24. « Combiné à la capacité inégalée de TopoONE d'intégrer un nombre illimité de sources et de services d'information et de données, nos clients disposent d'une solution unique et puissante pour leurs besoins en matière de gestion des risques et des crises. »

La solution de notification de masse de TopoONE permet une communication rapide avec les parties, tant au niveau national qu'international, qui peuvent être affectées par un incident ou un événement critique :

Une intégration sans faille avec de multiples canaux de livraison de communication bidirectionnelle, y compris les courriels, les SMS, la synthèse vocale, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram et Signal.

Une capacité complète à configurer les messages, y compris la langue, le contenu, la structure, l'image de marque, l'identification de l'expéditeur, les listes de distribution, et plus encore.

Réponse aux crises et contrôle de la sécurité des personnes en permettant de recevoir des notifications directes de personnes signalant qu'elles ont besoin d'aide.

Des outils d'efficacité tels que l'automatisation des messages par le biais de règles de gestion des flux de travail, ainsi que des notifications des données manquantes critiques pour garantir le succès des communications.

Cascade automatique de messages sur d'autres canaux si aucune réponse n'est reçue dans le délai imparti.

Suivi en temps réel de l'envoi des messages et des réponses.

Capacités multilingues intégrées avec des modèles en plusieurs langues et une personnalisation des messages en fonction des préférences linguistiques indiquées par le destinataire.

TopoONE de Crisis24 est une plateforme innovante utilisée par les équipes de sécurité et de la chaîne d'approvisionnement dans le monde entier pour gérer les risques encourus par les personnes, les biens et les sites. Grâce à des fonctions puissantes de visualisation, de flux de travail, de communication, d'automatisation et d'analyse, TopoONE de Crisis24 définit l'avenir des opérations de sécurité.

Pour plus d'informations, visitez crisis24.garda.com/fr.

À propos de Crisis24

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de technologie de pointe et d'intelligence artificielle, 24/7, à travers le monde. Plus d'informations sur crisis24.garda.com/fr.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial en matière de services de sécurité, de gestion intégrée du risque et de solutions de transport de valeurs, employant plus de 132 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués. Animée par une culture entrepreneuriale et des valeurs fondamentales d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions technologiques et de sécurité personnalisées et sophistiquées grâce à des partenariats de haut niveau et à une prestation de services de qualité supérieure. Conscients que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au maintien de la sécurité des communautés, nous sommes fiers d'être depuis longtemps le partenaire de choix en matière de sécurité de grandes marques, d'entreprises classées au Fortune 500 et de gouvernements. Pour plus d'informations, visitez garda.com/fr.

